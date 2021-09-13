البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء في العبور

بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الإثنين، تدشين كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع بمدينة العبور، في محافظة القليوبية، بالاشتراك مع عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كنيسة السيدة العذراء بالعبور

وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع بمدينة العبور، تمّ الانتهاء من بنائها منذ فترة وتأجل تدشينها بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحصلت الكنيسة على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية برخصة رقم 422 لسنة 2017، وتبلغ مساحة الكنيسة 1500 متر ومقامة المباني على مساحة 30% وتعد هذه الرخصة الثانية للكنيسة بعد ما صدرت رخصة سابقة رقم 1556 لسنه 2015 ولكن تم تعطيل العمل وقف التنفيذ من قبل الجهاز لحين صدور قانون بناء الكنائس وعقب اصدار الرخصة الحالية تم الغاء الرخصة السابقة.

البابا يشارك في حفل تخرج الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي

من جهة أخرى، شارك البابا تواضروس الثاني، مساء أمس الأحد، عن طريق تطبيق Zoom في حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي «TEACH - The European Academy for Coptic Heritage».

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّه بدأ الاحتفال بتهنئة البابا للخريجين، ثم عرض البروفيسور ميشيل حنين تقريرًا عن العام الدراسي الأول وعمل الأكاديمية والدراسة بها وإضافة بعض الكورسات الجديدة بها، ثم عرض بعض الطلاب خبراتهم مع مدى أهمية الدراسة لاستيعاب الثقافة القبطية والألحان والأيقونات والليتورجيا والتراث القبطي، ثم ألقى البابا كلمته التي أعرب خلالها عن أهمية الأكاديمية وأنَّها بذرة صغيرة وهامة لدراسة ونشر التراث القبطي، كما قدم البابا الشكر لهيئة التدريس والطلاب وهنأهم بالعام القبطي الجديد.