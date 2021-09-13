البابا تواضروس يترأس حفل تخرج دفعتين من مدرسة تيرانس في الإسكندرية

يشهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتى بالإسكندرية، والتى يشرف عليها القمص اثناسيوس فهمى جورج، وذلك مساء السبت القادم في المقر البابوي بالإسكندرية.

وترصد «الوطن»، تفاصيل الدراسة في مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتي في الإسكندرية، التي تعد أحد أهم مدارس التعليم اللاهوتي على مستوى مصر لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تقدم محتوى تعليميا خلال مراحل الدراسة، بجانب طرح محتوى رقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الدراسة في مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتي

تقوم مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتي، بشرح الألحان والطقوس والعقيدة وتعاليم الآباء الأوليين بالكنيسة القبطية، حيث يترأس محاضراتها العديد من الأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة من مختلف الإيبارشيات، وقد أسس لها الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية عام 2016.

وأقيم حفل الافتتاح في 24 أغسطس 2016 برئاسة نيافة الأنبا بافلي، والعديد من الأساقفة الآخرين، إلى جانب أكثر من سبعين كاهنًا حضروا من الإسكندرية، و610 طلاب تم قبولهم بكنيسة القديس مارمينا في فلمنج بالإسكندرية.

وقد تم اختيار مسرح الكنيسة الاستثنائي لاستضافة المحاضرات نظرًا لقدرته الهائلة ولأسباب جغرافية حيث يقع وسط الإسكندرية، وهو موقع مناسب للجميع تقريبًا، كما تقرر عقد الدروس في قاعات مركز الكروز داخل المبنى الرئيسي بطريركية الإسكندرية.

البابا تواضروس غاب عن الاحتفال الأول ويأتي في الثاني

وفي الثاني من أكتوبر 2019، أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى في مسرح كنيسة مارمينا فلمنج، حيث ترأس الحفل نيافة الأنبا بافلي وبارك بحضور نيافة الأنبا هرمينا الأسقف المساعد لوسط وشرق الإسكندرية، وكان من المقرر حضور البابا تواضروس الثاني، ولكنه كان مطلوبًا في مكان آخر فيما يتعلق بواجبات رعوية مهمة، وقد سجل رسالة تهنئة وتقدير لمجموعة العام، إلا أنه سيحضر هذا العام حفل تخرج الدفعة الثانية والثالثة.

مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ تطلق موقعا إلكترونيا

وأطلقت مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ بمدينة الإسكندرية، موقعها الدراسي ومنصته العلمية بعد التحديثات الجديدة، وهو موقع تفصيلي يشتمل على فعاليات المدرسة وموادها الدراسية وأنظمتها العلمية «أهدافها واستراتيجياتها التعليمية» وشرح لأعمالها وأساتذتها ومجمل تطلعاتها التي تطلع إليها في الحاضر.