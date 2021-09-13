نقيب الفلاحين يحذر: لا صرف للأسمدة الشتوية إلا بالكارت الذكي

طالب الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، حاملي الحيازات الزراعية الورقية بسرعة إستخراج «الكارت الذكي»، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قررت عدم صرف الأسمدة الشتوية المدعمة إلا من خلال «الكارت الذكي».

كارت الفلاح الذكي ورقمنة الدولة

وأوضح أبوصدام، في بيان له، اليوم، أنّ كارت الفلاح الذكي سوف يتم تعميمه علي كافة أنحاء الجمهوريه بداية من الموسم الشتوي القادم وسينتهي العمل بالحيازة الورقية في ظل توجه الدولة إلي رقمنة القطاع الزراعي.

وطالب نقيب الفلاحين، أصحاب الحيازات الزراعية بالتوجه إلي الجمعيات الزراعية لانهاء إجراءات استخراج الكارت الذكي حفاظا علي حقوقهم من الأسمدة المدعمة وللاستفادة من مزايا الكارت الذكي المتعددة.

وسائل التحول إلى الزراعة الرقمية

أكد على أهمية الحصول على هذا الكارت الذكي: «يعتبر أحد أهم الوسائل للتحول إلي الزراعة الرقمية ويساهم الكارت الذكي في القضاء علي الحيازات الوهمية ويقضي علي الفساد الورقي والدفتري ويساعد في ضبط عمليات تسويق المحاصيل وتتبع المنتجات الزراعية كما يستطيع صاحب الحيازة المميكنة دفع ما عليه أو صرف مستحقاته من خلال ماكينات الصرف الآلي دون الحاجه الي الانتظار.

الكارت الذكي يقضي على المحسوبية

وأشار الحاج حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إلى مميزات الكارت الذكي مقارنة بالحيازة الورقية، مؤكدا أنه سّهل الحمل، وصعب التلف، كما أنه يقضي علي المحسوبية في حصول الفلاح علي مستحقاته المدعمه، ويسهل الكارت الذكي علي متخذي القرار سرعة اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب حيث يساهم الكارت الذكي في بناء قاعدة معلومات زراعيه دقيقة.