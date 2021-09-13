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درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. نشاط للرياح وتوقعات بهطول أمطار

كتب:

مروة مرسي
08:54 ص | الإثنين 13 سبتمبر 2021
طقس الإسكندرية

طقس الإسكندرية

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الاثنين 13 سبتمبر الجاري، زيادة في الرطوبة ونشاط الرياح، مع ثبات درجات الحرارة عند المعدل الطبيعي، وسط توقعات بهطول أمطار على أماكن متفرقة من المدينة، تزامنًا مع توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة اليوم 13 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 32 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 65%، وسرعة الرياح إلى 21 كيلو متر في الساعة، إضافة إلى احتمالية هطول الأمطار بنسبة 10%، مع توقعات بطقس مشمش على المدينة الساحلية.

زيادة معدلات الرطوبة وسرعة الرياح

 وعاد معدل الرطوبة إلى الارتفاع مرة أخرى حيث زادت 15درجة، الأمر الذي أدى إلى عودة موجة الحر من جديد بالمدينة الساحلية بعد ما شهدت طقسا رطبا، إضافة إلى نشاط  الرياح.

أمطار على الإسكندرية

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار بنسبة 10%على المدينة الساحلية، كما حدث منذ 3 أيام، وتأتي الأمطار بالتزامن مع استعدادات المدينة لاستقبال نوات الشتاء والأمطار مبكرا، ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الاستعداد تزامنًا مع بدء وصول خرائط الطقس من هيئة الأرصاد الجوية والإطلاع على توقعات هطول الأمطار حيث انعقدت غرفة عمليات الأمطار من جديد لمتابعة حالة الطقس والتغيرات المناخية يومًا بيوم.

 

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