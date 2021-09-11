درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس غائم وتوقعات بهطول أمطار

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الطقس، اليوم السبت 11 سبتمبر، بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهو ما أسفر عن سقوط أمطار خفيفة أمس الجمعة، من المحتمل أن تتكرر اليوم، رغم ثبات معدلات الرطوبة وهدوء الرياح.

درجات الحرارة اليوم 11 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 29 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 49%، وسرعة الرياح إلى 18.5 كيلو مترًا في الساعة، وسط طقس غائم على المدينة الساحلية وتوقعات بهطول أمطار بنسبة 5% وذلك بتراجع عن نسبة أمس التي وصلت إلى 10%.

توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية رغم تغير الطقس

وعلى الرغم من اضطراب حالة الطقس، استمر توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر قبل إنتهاء موسم الصيف الذي أعلنت عنه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مؤكدة أن ذروة موسم الصيف انتهت أمس الجمعة لمصيف 2021.

حالة شواطئ الإسكندرية

فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في التقرير اليومي عن حالة البحر، هدوء أمواج البحر في محاولة لإعلام الرواد والمصطافين وأهالي المدينة الساحلية بحركة الأمواج، للاطمئنان أو منع النزول في الأماكن التي تشهد ارتفاعًا في حركة الأمواج.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها، اليوم السبت، أن حالة البحر هادئة جداً، والأمواج طبيعية في عدد كبير من الشواطئ والبحر آمن في شواطئ القطاع الشرقي نظراً لوجود حواجز الأمواج، كما أنه هادئ في شواطئ القطاع الغربي وأبرز شواطئها «العجمي وشاطئ غرب»، الأمر الذي يسمح للرواد بالتنزه دون أي معوقات أو خوف من الغرق، وأكدت الإدارة في بيانها، أن اليوم، فرصة جيدة للاستمتاع بالبحر خاصة مع هدوء الأمواج.