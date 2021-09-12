طقس الإسكندرية 12 سبتمبر.. انخفاض شديد في الرطوبة وهدوء الرياح

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، طقسًا غائمًا جزئيًا حيث حالة من عدم الاستقرار، اليوم الأحد 12 سبتمبر، بانخفاض شديد في الرطوبة وهدوء الرياح جدا، مع ثبات درجات الحرارة عند المعدل اليومي تزامنًا مع توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة اليوم 12 سبتمبر في الإسكندرية

سجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 31 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 50%، وسرعة الرياح إلى 14 كيلو مترًا في الساعة، إضافة إلى أن احتمالية هطول الأمطار، مع توقعات بطقس غائم على المدينة الساحلية.

انخفاض معدل الرطوبة والرياح

وشهد طقس الإسكندرية اليوم لأول مرة، انخفاضا شديدا في معدل الرطوبة، حيث انخفضت درجات الحرارة 9 درجات، الأمر الذي تسبب في كسر موجه الحر نهائيا وبدء طقس رطب وغائم، إضافة إلى هدوء الرياح بالتزامن مع استعداد المدينة لاستقبال نوات الشتاء والأمطار مبكرا، خاصة وأن مدينة الإسكندرية شهدت تساقط أمطار خفيفة منذ يومين على مناطق شرق المدينة.

حالة بحر الإسكندرية 12سبتمبر

فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في التقرير اليومي عن حالة البحر، هدوء موج البحر في محاولة لإعلام الرواد والمصطافين وأهالي المدينة الساحلية بحركة الأمواج، للاطمئنان، حيث مع هدوء الرياح ووصلها إلى 14 كيلو متر في الساعة يؤكد على الهدوء التام للبحر والأمواج.