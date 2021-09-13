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«الإنجيلية» وزعت 9500 كرتونة مواد غذائية وملابس على الأكثر احتياجا

700 متطوع أوصلوا التبرعات لبيوت المستحقين ضمن قافلة «أبواب الخير»

كتب:

الوطن
09:27 ص | الإثنين 13 سبتمبر 2021
«الإنجيلية» وزعت 9500 كرتونة مواد غذائية وملابس على الأكثر احتياجا

وزعت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية 8000 كرتونة مواد غذائية و1500 كرتونة ملابس على الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا في عدد من القري والنجوع العزب في 4 محافظات «القليوبية –البحيرة – المنيا – وبني سويف » وذلك خلال مشاركتها في أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن والتي اطلقها صندوق تحيا مصر تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي 5 سبتمبر 2021 بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخير.

المتطوعون أوصلوا التبرعات حتى أبواب المستحقين

حشدت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية أكثر من 700 متطوع ومتطوعة بالمجتمعات المحلية، طبقا لبيان صادر عن الهيئة، ليقوموا بالتوزيع علي المواطنين من باب الي باب لمنع التجمعات والتكدس.

وقد انطلقت أعمال القافلة من دواوين المحافظات وذلك بحضور السادة المحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والصحة.

يذكر أن قافلة «أبواب الخير» قدمت نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة وتقديم كل العون لتنفيذ أنشطة القوافل وتوصيل المساعدات للأسر المستحقة .

 

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