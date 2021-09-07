محافظ الجيزة يعلن انطلاق أسطول قافلة «أبواب الخير» التي دشنها الرئيس

عقب تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي قافلة أبواب الخير، والتي تعد أكبر قافلة للعمل الخيرى ينظمها صندوق «تحيا مصر» لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انطلاق أسطول القافلة المخصص لمحافظة الجيزة والذي يضم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية بإجمالي 96 ألف كرتونة غذائية متنوعة إضافة إلى المساعدات الطبية، مؤكّدًا أنَّ قافلة أبواب الخير تتمّ من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة 20 منظمة مجتمع مدني وجمعيات خيرية.

دعم مستشفيات بماكينات وكراسي غسيل كلوي وأجهزة تنفس صناعي وإفاقة

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود صندوق «تحيا مصر» ودوره فى مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية، والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر بكل صوره وأشكاله.

التوزيع من خلال 9 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى

وشدد محافظ الجيزة، على المسؤولين بسرعة تقديم الدعم اللوجستي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستقبال أسطول القافلة والبالغ عدد المركبات به «48 تريلا، و2 سيارة جامبو كبيرة»، مؤكّداً ضرورة متابعة أعمال التنفيذ والتوزيع وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وخاصة في القرى والأماكن النائية.

وأشار إلى أنَّ القوافل شملت مساعدات طبية سيتمّ دعم مستشفيات البدرشين وأطفيح والصف المركزي ومنشأة القناطر وشبرامنت بها وهي: «5 ماكينات غسيل كلوي، 20 كرسي غسيل كلوي، 8 حضانات بمشتملاتها، 5 أجهزة علاج بالضوء، و3 أجهزة إفاقة، جهازان لقياس الصفراء، 3 أجهزة ضغط المجرى الهوائي، 3 أجهزة تنفس صناعي، 8 أسرة رضيع، 12 ماكينة ضخ سوائل، 8 ماكينات سحب سوائل الى جانب 120 ألف كمامة جراحية و1770 لتر كحول وجهازان لاستنشاق البخار».

وأوضح أنَّ سيتمّ توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعية الشرعية وبنك الطعام ومصر الخير وجمعية البر والتقوى وجمعية الأورمان ورسالة وفينوس وجمعية تحسين أوضاع المرأة والاتحاد النوعي لرعاية الأيتام.