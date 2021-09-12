القباج: زيادة عدد الجمعيات المشاركة في المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية شريك أساسي في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك منذ المرحلة الأولى، مؤكدا أنه تم زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في المرحلة الثانية.

وأوضحت القباج، ردا على سؤال لـ«الوطن»، عن أبرز تدخلات الجمعيات الأهلية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن المبادرة تتعامل مع جميع الجمعيات، مؤكدة أن الجمعيات الفرعية تعمل تحت مظلة الجمعيات الكبيرة، مشيرة إلى أن الجمعيات التي تعمل في «حياة كريمة» عددها 3 آلاف جمعية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، التي تعمل على تسهيل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.

القباج: 3 آلاف جمعية عاملة في قرى «حياة كريمة»

ولفتت القباج، أن إلى هناك 3 آلاف جمعية عاملة في قرى «حياة كريمة» تندرج تحت 100 جمعية كبرى، يتم العمل معها، حيث يتم العمل على مستوى المراكز والقرى في 1400 قرية.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه يتم التوسع في الأنشطة وتطوير ورفع كفاءة الحضانات، مؤكدة أن جزء كبير يقع على عاتق الجمعيات الأهلية، كما يتم العمل على الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتقديم خدمات التأهيل والتعاطي والدمج.

وعن دور عيادات «2 كفاية» والصحة الإنجابية، أكدت القباج، مشاركة الجمعيات مع ووزارة الصحة والسكان في المناطق التي بها فجوة في الخدمة الطبية، حيث يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، سواء في العيادات أو القوافل الطبية، وتنمية المرأة الريفية والتنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل في الريف، وتقديم خدمات دعم فني، والملف الهام هو برنامج «وعي» الذي يقوم على إذكاء الوعي المحلي، ويتم الاعتماد على الجمعيات الأهلية ووزارة الثقافة والشباب.

مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى : 11 ألف جمعية أهلية متوقفة ولايوجد تحديث بيانات

بدوره، لفت أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إلى أن هناك 11 ألف جمعية أهلية متوقفة، ولا يوجد تحديث بيانات بخصوصها، مشيرا إلى أن الجمعيات التي لم توفق أوضاعها، سواء ورقيا أو إلكترونيا، قبل يناير 2022 سيتم حلها من خلال القضاء الإداري، وسيتم رفع الأمر للقضاء.