«حياة كريمة» يفوز بجائزة عالمية.. والمقاولون العرب يتسلمها في دبي

حاز مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجائزة العالمية «Big5 Impact Awards»، وتسلمت شركة المقاولون العرب الذي تُشارك بالمشروع، الجائزة من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

أهداف مشروع حياة كريمة

ويهدف مشروع «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، فضلًا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما يهدف المشروع إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، فضلًا عن توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، بالإضافة إلى إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

ويعمل المشروع على تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كل مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.