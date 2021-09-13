قوافل طبية لـ«حياة كريمة» في الأقصر وكفر الشيخ (صور)

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، الانتهاء من أعمال الزيارة الخاصة بفريق متابعة المشروعات بمجلس الوزراء وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وكذلك المرور على القرى «الشغب، الدير، الحلة، النجوع، الرياينة، المحاميد» بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك بحضور فريق مؤسسة «حياة كريمة» وكل الجهات المعنية، وفي إطار دعم واهتمام مبادرة «حياة كريمة» بصحة المواطن وتنفيذ تدخلات عاجلة بالتعاون بين العديد من الجهات والهيئات.

وتعاونت مؤسسة «صناع الخير» مع مؤسسة «حياة كريمة» تحت رعاية البنك الأهلي المصري، لتنفيذ إحدى القوافل الطبية للعيون داخل قرية السلام بمركز أرمنت محافظة الأقصر، ضمن مبادرة عينيك في عينينا التي تستهدف الكشف المبكر وعلاج مسببات العمى داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توقيع الكشف على 630 مواطن.. وتقديم العلاج لـ200 مواطن

وتتضمن القافلة الكشف وتقديم العلاج وعمل النظارات الطبية وعمل الإجراءات الجراحية اللازمة للحالات التى تستلزم تدخلات جراحية بالمجان، حيث تم توقيع الكشف على 630 مواطنًا، وتمّ تقديم العلاج لـ200 مواطن وتوفير نظارات لعدد 291 مواطن، إضافة إلى التجهيز لتنفيذ عمليات لـ120 مواطنًا.

جامعه كفر الشيخ تطلق قافلة طبية متكاملة

وفي محافظة كفر الشيخ، أطلقت جامعه كفر الشيخ قافلة طبية متكاملة لأهالي قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة بمركز مطوبس في «مدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الأساسي» يوم الجمعة الماضي.

وتمّ التنسيق مع جامعة كفرالشيخ في القافلة الطبية لتسهيل الإجراءات بداية من الكشف الطبي مرورًا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية، إضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتي تتطلب فحص مناظير وعمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة، كما أن القافلة لا تكتفي بتقييم الحالات، بل تضم برامج توعوية للحد من خطورة بعض الأمراض.

شملت القافلة تخصصات عدة منها الطب

وشملت القافلة تخصصات عدة منها الطب، طب الفم والأسنان، التمريض، في تخصصات الجلدية، الفم والأسنان،الأنف والأذن والحنجرة، الباطنية العامة، الأطفال، الرمد والعيون، النفسية والعصبية النساء والتوليد، وعيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال فى التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة

هذا وقد تم الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1887، وتمّ صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وهذه القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإشراف اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ بإشراف رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء ذلك بحضور كلا من: عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء الدكتور محمد شعبان، الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، الأستاذ الدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفى الجامعي، الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.