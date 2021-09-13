الأرصاد: شبورة مائية خفيفة هذا الأسبوع.. وأمطار غير مقلقة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الشبورة المائية هذا الأسبوع خفيفة للغاية، نظرًا لتأثر مصر بطبقات الجو العليا، مما يعمل على تشتت الشبورة المائية، ولكن في حالة وجود مرتفع جوي يعمل على تكون الشبورة بشكل كثيف.

وأكّدت أنَّ الشبورة المائية خلال هذا الأسبوع ستكون خفيفة جدًا على الطرق، وغير مؤثرة على حركة المرور والسفر على معظم الطرق، مشيرة إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وهي أمطار لن تكون مقلقة، حيث بدأت تتساقط الأمطار وتكون أمطار خفيفة اليومين الماضيين على السواحل الشمالية، وتعرضت الأسكندرية للأمطار، وكانت أول حالة أمطار في خريف 2021، رغم أن البداية الفعلية لفصل الخريف تبدأ في 22 سبتمبر.

الأمطار بدأت مبكرا مناخيا هذا العام

وأضاف وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الأمطار بدأت مبكرا مناخيا، وبداية من اليوم ستكون هناك أمطار على السلوم ومطروح وستكون أمطار خفيفة، ولكن من غدا وبعد غد ستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة وستزيد حدتها قليلًا وستمتد لمحافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وهي أول حالة أمطار لموسم خريف هذا العام، أما بالنسبة لجنوب البلاد فسيكون هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، خصوصا يوم الأربعاء المقبل، مما يقلل الرؤية الأفقية على الطرق على جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 34 24

دمياط 34 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 35 22

نخل 32 17

نويبع 35 25

طابا 37 23

كاترين 32 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 24

إدفو 40 25

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 37 27

رأس حدربة 36 27