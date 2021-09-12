أمطار تصل لمتوسطة.. الأرصاد تكشف عن خريطة الظواهر الجوية لـ6 أيام

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية خلال الفترة من غد الاثنين الموافق 13 سبتمبر، وحتى السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر، حيث يسود طقس حار رطب نهاراً، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

ونوهت الأرصاد، خلال البيان الصادر عنها اليوم، إلى أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، غدًا الاثنين الموافق 13 سبتمبر، بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين، كاشفة عن عدد من الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، أبرزها:

- فرص لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من غرب البلاد «سلوم، ومطروح»، على فترات متقطعة، يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر.

- فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الغربية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، اعتبارًا من الثلاثاء 14 سبتمبر.

- فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة.

- تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر، على مناطق من السواحل الشمالية، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

- تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 21

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 34 24

دمياط 34 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 35 22

نخل 32 17

نويبع 35 25

طابا 37 23

كاترين 32 18

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 24

إدفو 40 25

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 37 27

رأس حدربة 36 27