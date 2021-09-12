خفيفة ومتوسطة.. «الأرصاد» تكشف أسباب تساقط الأمطار خلال فصل الصيف

أجواء حارة ورطبة تشهدها القاهرة والوجه البحري، إذ من المتوقع، أن تتراوح درجات الحرارة حول 34 درجة، تميل للحرارة على السواحل الشمالية، وتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح في بعض الأحيان، لتحسن الشعور بحرارة الطقس.

وعلى الرغم من شدة الحرارة وأنّنا ما زلنا في فصل الصيف، تشهد بعض المدن والمحافظات، تساقط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، إذ يقول الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ أسباب تساقط الأمطار تتمثل في وجود كميات من الرطوبة على مسطح البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تجميع كميات الرطوبة الموجودة على السواحل الشمالية تعمل على تكوين بعض السحب المنخفضة تصل إلى متوسطة أحيانًا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

10 أيام على بداية فصل الخريف

وأضاف «شاهين» أنّه وفقًا للخرائط الجوية، فإنّ تساقط الأمطار يستمر بدءًا من الغد على أقصى الغرب، وتمتد حتى تشمل مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، يومي الثلاثاء والأربعاء، لافتًا إلى بدء فصل الخريف جغرافيا، يوم 22 سبتمبر الجاري، الذي يستمر لمدة 3 أشهر، حتى بدء فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر.

ووفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإنّه تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها على فيس بوك، درجات الحرارة وسرعات الرياح الآن والتي جاءت كالتالي:

- القاهرة 32 درجة وسرعة، والرياح 6 عقدة.

- الإسكندرية 32 درجة، وسرعة الرياح 4 عقدة.

- مطروح 29 درجة، وسرعة الرياح 12 عقدة.

- بورسعيد 30 درجة، وسرعة الرياح 9 عقدة.

- أسيوط 32 درجة، وسرعة الرياح 10 عقدة.

- الأقصر 35 درجة، وسرعة الرياح 6 عقدة.

- أسوان 36 درجة، وسرعة الرياح 9 عقدة.

- أبو سمبل 35 درجة، وسرعة الرياح 11 عقدة.

- الغردقة 31 درجة، وسرعة الرياح 14 عقدة.

- شرم الشيخ 33 درجة، وسرعة الرياح 15 عقدة.

- مرسى علم 31 درجة، وسرعة الرياح 14 عقدة.

- الطور 30 درجة، وسرعة الرياح 29 عقدة.