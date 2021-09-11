الأرصاد تكشف »خريطة الظواهر الجوية» حتى الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، حالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد الموافق 12 سبتمبر، وحتى الجمعة المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهاراً، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

ونوهت الأرصاد، خلال البيان الصادر عنها، منذ قليل، إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يوم الاثنين المقبل الموافق 13 سبتمبر، بقيم تتراوح ما بين 1:2 درجة مئوية.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

ـ شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة تقريباً، على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

ـ تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحاً.

ـ تنشط حركة الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة

ونوهت الأرصاد، إلى أنَّ درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 42 درجة مئوية على جنوب الصعيد، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 و30%، وعلى القاهرة الكبرى تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة مئوية يوم الإثنين، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 و87%.

أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 مئوية خلال يومي الأحد والاثنين، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و90%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 41 مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 41 مئوية على شمال الصعيد، خلال يوم الاثنين، وتسجل الرطوبة ما بين 10 و30%.