يبحث الكثير من أولياء الأمور عن مصاريف المدارس الدولية الحكومية 2021، على محرك البحث جوجل، لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 الذي انطلق أمس الأحد في المدارس الدولية الخاصة والحكومية على مستوى الجمهورية.

مصاريف المدارس الدولية الحكومية 2021 للمرحلة الابتدائية

18000 جنيه للصف الأول الابتدائي يسدد في القسط الأول 9975 جنيها، والقسط الثاني 8025 جنيها.

9000 جنيه للصف الثاني الابتدائي يسدد في القسط الأول 5160 جنيها، والقسط الثاني 3840 جنيها.

9000 جنيه للصف الثالث الابتدائي يسدد في القسط الأول 5160 جنيها والقسط الثاني 3840 جنيها.

8480 جنيها للصف الرابع الابتدائي يسدد في القسط الأول 4850 جنيها والقسط الثاني 3630 جنيها.

8060 جنيها للصف الخامس الابتدائي يسدد في القسط الأول 4640 جنيها، والقسط الثاني 3420 جنيها.

11700 جنيه للصف السادس الابتدائي يسدد في القسط الأول 6580 جنيها، والقسط الثاني 5120 جنيها.

مصاريف المدارس الدولية الحكومية 2021 للمرحلة الإعدادية

11700 جنيه للصف الأول الإعدادي يسدد في القسط الأول 6580 جنيها والقسط الثاني 5120 جنيها.

11700 جنيه للصف الثاني الإعدادي يسدد في القسط الأول 6580 جنيها، والقسط الثاني 5120 جنيها.

11140 جنيها الصف الثالث الإعدادي يسدد في القسط الأول 6300 جنيه، والقسط الثاني 4840 جنيها.

مصاريف المدارس الدولية الحكومية 2021 للثانوية العامة

10880جنيها للصف الأول الثانوي يسدد في القسط الأول 6320 جنيها، والقسط الثاني 4560 جنيها.

17550 جنيها للصف الثاني الثانوي يسدد في القسط الأول 10050 جنيها، والقسط الثاني 7500 جنيه.

17550 جنيها للصف الثالث الثانوي يسدد في القسط الأول 10050 جنيها والقسط الثاني 7500 جنيه.