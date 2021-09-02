4 سبتمبر.. بدء تسديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلكترونيا

كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي سيشهد حضورا نظاميا لجميع المراحل التعليمية، وسيتم تفعيل الحضور والغياب، مؤكدة أنه تم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد لجميع المدارس سواء الحكومية أو مدارس النيل الدولية أو المدارس المصرية اليابانية.

بدء تحصيل المصروفات الدراسية 4 سبتمبر الجاري

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم الإعلان أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية سيتم تحصليها إلكترونيا، اعتبارا من يوم 4 سبتمبر الجاري، مشددا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة إتباع كافة التعليمات الخاصة بسداد المصروفات الدراسية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن وحدة المدارس اليابانية شددت على جميع المدارس بضرورة متابعة سداد المصروفات الدراسية، مؤكداً أن المصروفات الدراسية يتم تسديدها على 3 أقسام تيسيرا على أولياء الأمور، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عقد جميع المقابلات الشخصية مع الطلاب المقبولين.

«التعليم»: تم تدريب جميع المعلمين على طرق التدريس الحديثة

وتابع المصدر، أنه تم إعلان نتيجة أسماء الطلاب المقبولين بمراحل التعليم في المدارس المصرية اليابانية، مؤكدا أن التعليم في هذه النوعية من المدارس يعتمد على التدريب وتنمية مهارات الطلاب وهو بعيد تماماً عن الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أنه تم تدريب جميع المعلمين على طرق التدريس الحديثة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بالعام الدراسي الجديد في المدارس المصرية اليابانية:

- بدء سداد المصروفات الدراسية 4 سبتمبر الجاري.

- يستمر سداد المصروفات الدراسية حتى 15 سبتمبر.

- تبدأ الفترة التنشيطية الصيفية والتمهيدية في الفترة من 26 سبتمبر إلى 7 أكتوبر.

- يبدأ العام الدراسي الجديد 10 أكتوبر المقبل.

- تبدأ التهيئة لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي في الفترة من 10 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.

- سداد القسط الثاني للمصروفات الدراسية 7 نوفمبر إلى 18 نوفمبر.

- سداد القسط الثالث يبدأ اعتباراً من 16 يناير حتى 27 يناير.