«التعليم» تعلن مصروفات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصروفات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنه المصروفات تُسدد إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، لافته إلى أنه جرى إعلان الخريطة الزمانية للعام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة، أنه يجرى توريد الرسوم الحكومية بمعرفة ولي الأمر للبريد أو شبكة فوري، ويجرى تحصيل خدمات اللغة والتطوير التكنولوجي والنشاط العام على قسائم 123 ت .ع، وتورد للحساب الموحد بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، مؤكدة أن هذه الرسوم بدون إضافة أسعار الكتب الدراسية.

مصروفات المدارس الرسمية للغات «رياض أطفال»

- مستوى أول 1257.90 جنيه.

- مستوى ثاني 955 جنيه.

مصروفات المدارس الرسمية للغات«المرحلة الابتدائية»

- الصف الأول وحتى الصف الرابع الابتدائي 1005 جنيه.

- الصفين الخامس والسادس الابتدائي 905 جنيه.

مصروفات المدارس الرسمية للغات المرحلة الإعدادية

770.63 جنيه.

مصروفات المدارس الرسمية للغات المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي 1131.32 جنيه.

- الصفين الثاني والثالث 1116.32 جنيه.

مصروفات المدارس الرسمية للغات لأبناء العاملين

رياض الأطفال

- مستوى أول 923.23 جنيه.

- مستوى ثاني 696.05 جنيه.

المرحلة الابتدائية

- الصفين الأول والرابع الابتدائي 733.55 جنيه.

-الصفين الخامس والسادس 681.05 جنيه.

المرحلة الإعدادية

558.72 جنيه.

المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي 7766.44 جنيه.

- الصفين الثاني والثالث الثانوي 751.44 جنيه.

مصروفات المدارس الرسمية المتميزة لغات

رياض الأطفال

- مستوى أول 2193.53 جنيه.

- مستوى ثاني 2193.53 جنيه.

المرحلة الابتدائية

-الصفين الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي 2615.77 جنيه.

-الصفين الخامس والسادس الابتدائي 2515.77 جنيه.

- المرحلة الإعدادية

1033.62 جنيه.

المرحلة الثانوية:

-الصف الأول الثانوي 1348.62 جنيه.

-الصفين الثاني والثالث الثانوي 1333.62 جنيه.

مصروفات المدارس الرسمية المتميزة لغات لأبناء العاملين

رياض الأطفال

-المستوى الأول 1637.43 جنيه.

-المستوى الثاني 1637.43 جنيه.

المرحلة الابتدائية

-الصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة 1954.13 جنيه.

-الصفين الخامس والسادس الابتدائي 1901.43 جنيه.

المرحلة الإعدادية

812.47 جنيه.

المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي 985.92 جنيه.

- الصفين الثاني والثالث الثانوي 970.92 جنيه.