مصروفات المدارس التجريبية 2022 لجميع المراحل التعليمية

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن مصاريف المدارس التجريبية 2022، مع قرب العام الدراسي الجديد 2021/2022، والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو، ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما، بما يعادل 32 أسبوعا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه طبقا لقرار رقم 23، يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية، الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير هذا النحو.

مصاريف المدارس التجريبية 2022.. الرسوم والاشتراكات والغرامات

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الطلابية ضمن مصاريف المدارس التجريبية 2022 الرسمية لغات والرسمية المتميزة كالتالي:

- من الصفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

- الصف الأول الثانوى 520 جنيها.

-الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- الصفين الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها.

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني 205 جنيهات.

مصاريف المدارس التجريبية 2022.. جميع المراحل التعليمية بمحافظة الجيزة

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مصاريف المدارس التجريبية 2022 بمحافظة الجيزة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة كالتالي:

- 1275.90 جنيه مصروفات مرحلة رياض الأطفال KG1.

- مصروفات مرحلة رياض الأطفال KG2 955 جنيها.

- من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع 1005 جنيهات.

- الصف الخامس والسادس الابتدائي 905 جنيهات.

- وفي المرحلة الإعدادية، مصروفات جميع الصفوف 860.63 جنيه.

- مصروفات المدارس التجريبية في الصف لمرحلة الثانوية العامة 1221.32 جنيه.

- مصروفات الصف الثاني والثالث للثانوية العامة 1206.323 جنيه.