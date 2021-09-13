تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. تحسن ملحوظ

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، لاسيما بعد غيابه الطويل عن الشاشة والذي امتد لأكثر من ثماني شهور تقريبًا.

وتشهد الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي، تحسنًا ملحوظًا، إذ أنه لازال يُجري بعض التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وبشكلٍ دوري، للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على التفاصيل كافة، وذلك حسبما أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، قائلًا في تصريحاتٍ تليفزيونية: «حالته أفضل بكتير من الأول».

ويرى حسام حسني، إنّ وائل الإبراشي سيعود إلى الشاشة واستئناف برنامجه التليفزيوني في القريب العاجل، قائلاً إنّ «الإبراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية، وسيطل على محبيه قريبًا».

تفاصيل إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا: غائب عن الجمهور منذ 8 شهور

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، يُقدم برنامج التاسعة بشكلٍ يومي، عبر القناة الأولى على التليفزيون المصري، إلا أنه جرى إسناد مهمة تقديم البرنامج إلى الإعلامي يوسف الحسيني والإعلامية شافكي المنيري التي تقدم الخميس من كل أسبوع، إضافة إلى الإعلامية دينا عبد الكريم، منذ شهر ديسمبر الماضي، لحين عودة الإبراشي.

وأصيب وائل الإبراشي، بفيروس كورونا، نهاية شهر ديسمبر الماضي، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية، ودخل على أثرها أحد مستشفيات العزل بمدينة السادس من أكتوبر، إلا أنّ الرئة شهدت مضاعفات كبيرة إثر كورونا، وكان يخضع للتنفس الاصطناعي في أغلب الوقت.

وخرج الإعلامي وائل الإبراشي، من المستشفى في شهر مارس الماضي، بعد تحسن حالته الصحية إلى حد ما، لاستكمال رحلة العلاج داخل المنزل، إذ يخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعي وجلسات تأهيلية لحين استرداد عافيته بشكلٍ كامل، يمكنه من استئناف تقديم برنامجه مجددًا.