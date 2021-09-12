«الصحة» تكشف تطورات حالة وائل الإبراشي: قريبًا سيطمئن جمهوره بنفسه

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، موضحا أن حالته الصحية في تحسن ملحوظ، والتحاليل والفحوصات الخاصة بكورونا التي يُجريها بشكل دوري أفضل بكثير، بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بالفيروس.

وائل الإبراشي سيعود قريبًا على الشاشات ويطمئن جمهوره بنفسه

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أنه يتوقع في القريب العاجل عودة الإعلامي وائل الإبراشي، مرة أخرى على الشاشة لتقديم برنامجه «التاسعة» الذي يُعرض على التليفزيون المصري، وأن يُطمئن مشاهديه ومحبيه بنفسه.

ارتفاع إصابات كورونا في الآونة الأخيرة أمر متوقع

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، أن قوة الرئتين واستعاداتهما لحالتهما وتعافي نسيجهما هو الهاجس الأكبر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإبراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في القريب العاجل إلى شاشته، موضحًا أن ارتفاع أعداد إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة أمر متوقع.

حسني: على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأشار الدكتور حسام حسني، إلى أنه خلال فصل الصيف تراجعت نسب تطبيق إجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية بشكل كبير ليس في مصر فقط، ولكن في كل دول العالم، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بالاماكن العامة، وغسل الأيادي، والحفاظ على النظافة الشخصية.

جميع اللقاحات آمنة وفعالة وليس لها آثار جانبية

ودعا رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى الحصول على لقاحات كورونا لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع المصري، وتقليل انتشار الفيروس، مؤكدًا أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة وليست لها آثار جانبية.