بعد 250 يوما من الغياب.. تفاصيل رحلة وائل الإبراشي مع كورونا.. فيديو

التاريخ 24 ديسمبر 2020، بالتحديد في تمام الساعة الـ 10:55 دقيقة مساء، يتحدث الإعلامي وائل الإبراشي هاتفيا إلى مقدمي برنامجه «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، والذي ظل يقدم حلقاته لشهور متواصلة، ليكشف خلال المكالمة تفاصيل إصابته بفيروس كوفيد 19 المسبب لكورونا.

مرت أيام وشهور طويلة واستمر غياب الإعلامي عن الشاشة الفضية وطالت مدة غيابه بشكل كبير حتى قاربت على إتمام الـ 250 يوما من الغياب، قبل أن تعلن الإعلامية شافكي المنيري، التي تشارك في تقديم برنامج «التاسعة» رفقة عدد أخر من الإعلاميين، مساء الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، أن الإعلامي الغائب طمأنها على وضعه الصحي برسالة نصية مقتضبة، وأنه اقترب من العودة إلى الشاشة مجددا.

بداية المرض

مع بداية الكشف عن إصابة الإعلامي بكورونا، كانت أغلب التكهنات والتوقعات تسير في اتجاه أن فترة غياب الإعلامي لن تستمر لأكثر من شهر بأقصى تقدير، خاصة بعد المداخلة الهاتفية التي أجراها الإعلامي مع برنامج «التاسعة».

لكن ما حدث كان عكس كل تلك التوقعات، وتدهورت حالة الإعلامي الصحية بعض الشئ، وبالأخص إصابة رئتيه في حربه وصراعه مع وباء كورونا، وهو ما ظهر واضحا في تصريحات أحد أفراد أسرته لـ «الوطن»، نشرت عبر بوابتها بتاريخ الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، حينما أكد أن الفريق المعالج للإعلامي قرر تأجيل خروجه من المستشفى للمرة الخامسة، لتصل حينها فترة تواجده بالمستشفى لأكثر من 70 يوما.

وبعد هذه التصريحات بحوالي 4 أيام خرج الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على شاشة القاهرة والناس، وأوضح أن حالة الإعلامي تتحسن بشكل ملحوظ حاليا وسيخرج من المستشتفى ويعود إلى منزله خلال ساعات.

أنباء عن عودة الإبراشي إلى الشاشة

وبعد ذلك استمر الأمر على ما هو عليه، وظل الغموض يسيطر على الوضع الصحي الإعلامي وموعد عودته من جديد إلى شاشة برنامجه، حتى خرج رئيس اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، ويكشف في مداخلة هاتفية مع قناة mbc مصر، أن الإعلامي سيعود لتقديمه برنامجه من جديد قريبا جدا، حيث قال نصا: «وائل حالته اتحسنت جدا، وقريبا الناس هتشوفه على شاشة التلفزيون»، وذلك كان مساء السبت الموافق 10 إبريل 2021.

تطور جديد

ولكن هذا لم يحدث ومرت أيام وأسابيع أيضا دون أن يعود الإعلامي إلى الشاشة من جديد، وهو ما جعل الكثير من الأوقاويل تتردد حينها عن تدهور الحالة الصحية للإعلامي، وهو ما نفاه رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا خلال ندوته بـ «الوطن»، بتاريخ الخميس الموافق 8 يوليو 2021، حين أكد أن كل ما يقال عن تدهور صحة الإعلامي غير صحيح، كاشفا في الوقت ذاته أنه في مراحل التعافي الأخيرة حاليا.

مشاكل الرئتين

ثم عادت مشاكل الرئتين من جديد إلى الواجهة بعدما ذكرها الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في تعليقه عن حالة الإعلامي الصحية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» بتاريخ الأحد 8 أغسطس 2021، موضحا أن مشاكل الرئتين هي ما عاني منها الإعلامي بعض الشئ بعد تعافيه من وباء كورونا، لكنه في ذات الوقت أكد أن حالة الإعلامي تتحسن بشكل تدريجي.

وبعدها بأيام خرج الناقد الفني طارق الشناوي في منشور له عبر حسابه على موقع «فيس بوك» بتاريخ 18 أغسطس 2021، يؤكد من خلال تحسن حالة الإعلامي، قائلا: «الحمدلله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الابراشي يتماثل تماما للشفاء جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن أشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض».

وهو ما أكدت عليه حديث الإعلامية شافكي المنيري، التي كشفت أنها تلقت رسالة هي الأخرى من الإعلامي تؤكد أنه في طريقه إلى عودته إلى الشاشة من جديد، خلال تقديمها لحلقة برنامج التاسعة بتاريخ 19 أغسطس 2021.

يومان أو ثلاثة أسبوعيا بدلا من ستة

وكان قد كشف مصدر من داخل التلفزيون المصري لـ «الوطن»، أن عودة الإعلامي ستكون في سبتمبر القادم أو أكتوبر بأقصى تقدير، موضحا في الوقت ذاته إن هناك اتجاها لتخفيض عدد حلقات الإعلامي أسبوعيا ليظهر يومين أو ثلاثة بأقصى تقدير أسبوعيا بعدما كان يظهر 6 مرات أسبوعيا قبل إصابته بكورونا.