عائلة لكزس ES تعود بطراز جديد لـ2022 بقوة 300 حصان: مميزات عديدة

بصفتها السيدان الأكثر مبيعًا في تشكيلة العلامة التجارية، توفر عائلة لكزس ES الجديدة لعملائها أفضل مزيج من التصميم والأداء المبهج.

وفي هذا الإطار، تعود عائلة ES لعام 2022 بنظام وسائط متعددة معدل، وتحسينات جديدة في السلامة والأداء، وتصميم خارجي جديد وألوان داخلية وخارجية جديدة.

وتتوسع عائلة ES أيضًا هذا العام مع طرح أول سيارة ES 300h F SPORT على الإطلاق، والتي تجمع بين الاقتصاد الاستثنائي في استهلاك الوقود والتصميم الرياضي.

ومع التنوع الإضافي، تواصل عائلة ES تقديم خيارات لعملاء لكزس لتناسب اهتماماتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، ومن المتوقع وصول 2022 ES الجديدة إلى الوكلاء في أكتوبر من هذا العام.

تصميم ES 300h F SPORT

تم تصميم جميع التصميمات الداخلية لتجمع بين القيادة المتمركزة حول السائق مع مساحات واسعة ومريحة للركاب، وتتبنى 2022 ES التحسين المستمر من خلال التحديثات التي تركز على الإنسان لنظام لكزس للوسائط المتعددة ونظام الملاحة المتاح.

وتم نقل شاشات الوسائط المتعددة القياسية مقاس 8.0 بوصة والمتوفرة بقياس 12.3 بوصة للأمام 4.3 بوصة، وتتميز الآن بوظائف شاشة اللمس، إضافة إلى واجهة اللمس عن بُعد ، من أجل تفاعل بديهي للسائق والراكب الأمامي.

وتتضمن التحديثات الداخلية الإضافية لعام 2022 تصميمًا مبسطًا للوحة العدادات يتضمن تكاملًا سلسًا للمقصورة.

أنظمة الأمان في ES 300h F SPORT

يواصل 2022 ES التزام العلامة التجارية بالسلامة من خلال إضافة نظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام ما قبل الاصطدام، والذي يتضمن تحذير الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، واكتشاف المشاة واكتشاف راكب الدراجة، يتميز بتحسين كاميرا العدسة وعناصر رادار الموجة المليمترية لتوسيع نطاق الاستجابة.

وتشمل ميزات النقل الإضافية الحزم الذكية العالية، والتي تكتشف المركبات السابقة أو القادمة وتتحول تلقائيًا بين المصابيح الأمامية ذات الشعاع العالي والمنخفض للمساعدة في توفير رؤية أكبر.