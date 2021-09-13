مصرع 3 وإصابة 15 في حادثي تصادم بالغربية وأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 15 آخرين، فى حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص وربع نقل»، وتروسيكل، اليوم، أمام قرية عزبة الدارين، بالطريق الزراعي «القاهرة - أسيوط»، بمنطقة منقباد التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع تصادم بين سيارتين وتروسيكل بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام مدخل عزبة «الدارين»، التابعة لمركز أسيوط، ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل وتروسيكل، ونجم عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين.

تم نقل الجثتين لمستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى الجامعة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة شاب في حادث مروري بالغربية

وشهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم مصرع شاب في نهاية العقد الثالث من عمره، حال استقلاله دراجه نارية، إثر انقلاب الدراجة النارية مما تسبب في إصابته بكسر في الجمجمة وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي .

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وبالانتقال تبين مصرع «أحمد.ا.د»، وجرى تخصيص سيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتصرف.