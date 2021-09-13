وزير خارجية بوروندي يدعو المقاولون العرب للتواجد فى بلاده

عقد ألبرت شينجيرو، وزير خارجية بوروندي، لقاءً مع المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك خلال زيارة الأول لمصر، لحضور منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، دعا وزير الخارجية شركة المقاولون العرب، إلى دخول السوق البوروندي؛ نظرا لوجود العديد من المشروعات والفرص المتاحة، مطالبا بضرورة تواجد الشركة هناك نظرا لما تحظى به من سمعة طيبة، داخل القارة الأفريقية من حيث المصداقية وجودة الأعمال.

من جهته، أكد المهندس سيد فاروق ترحيبه بدعوة وزير الخارجية البوروندي، مؤكدا عزم المقاولون العرب على بحث الفرص المتوفرة لإقامة مشروعات البنية الأساسية في دولة الأول، وذلك في حضور شيخ راشد ملاشي نيراجيرا، سفير بوروندي بالقاهرة.

ولفت «فاروق» إلى أن سياسة الشركة فى أفريقيا تقوم على نقل الخبرات للأشقاء وبناء القدرات من خلال التدريب، وتنفيذ المشروعات بمواصفات قياسية.

وحضر اللقاء الدكتور محمد يوسف، والمهندس إبراهيم مبروك، عضوا مجلس الإدارة، والمهندسة أماني خضير، رئيس جهاز متابعة مشروعات أفريقيا، وأعضاء سفارة بوروندي بالقاهرة.

تأتي زيارة الوزير البوروندي في إطار العلاقات القوية والوثيقة بين مصر والدولة اأفريقية، التي وصفها شينجيرو بأنها تشهد مرحلة انطلاق، ودعا الشركات المصرية للعمل والاستثمار في بلاده، خاصة أنها دولة لديها الكثير من فرص الاستثمار.