«المقاولون العرب» تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية عن 2019/2020 

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، القوائم المالية للشركة في 30/6/2020، والإيضاحات المُتممة لها، والحسابات الختامية عن العام المالي 2019/2020، كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 7 إلى 7.5 مليارات جنيه، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2021/2022.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، التي ألقاها نيابة عنه محمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير، نظرا لارتباطات الوزير الطارئة، استمرار توجه الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية للبناء والتنمية، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار في المشروعات القومية بجميع المجالات، ومن أهمها، مياه الشرب والصرف الصحى، والإسكان الاجتماعي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمتنوعة بالمدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، والطرق والكباري والنقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة، والزراعية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، والموارد المائية.

وأوضح الوزير، أن هذا التوجه يعني استمرارية الإنفاق الاستثماري على المشروعات القومية، التي تتيح فرصا استثمارية لعمل قطاع المقاولات، وهو ما ينعكس على الشركة في إمكانية حصولها على حصة سوقية من هذه المشروعات، تدعم استمراريتها ونموها، خاصة في ضوء ما تملكه الشركة من خبرات متراكمة، وسجل زاخر بالإنجازات يعلمها جميع المواطنين فى مصر، فهى أحد الكيانات القوية التي تعتمد عليها الدولة في المشاركة بتنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى في جميع المجالات.

ولفت «الجزار» إلى أنه «أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2019/2020، انتهاءها من تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام، ومن أهمها، مشروع إنشاء وتأثيث وصيانة مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح بدولة الكويت، وإنشاء رصيفين بحريين بطول 1000 م شرق بور سعيد (شرق التفريعة)، وأعمال التشطيب بالفندق الساحلى بمنتجع الجلالة، وإنشاء محطة وشبكات مياه أبنوب والفتح بأسيوط، ومشروع محطة المياه الجديدة بالوليدية بأسيوط، وتطوير استاد القاهرة، وتصميم وإنشاء صومعة عرب العليقات بالقليوبية، وتوسعات محطة مياه زفتى – غربية، وصومعة صان الحجر سعة 60 ألف طن بالشرقية، وتوسعات محطة مياه الشرب بمركز أطفيح، وطريق (بنى سويف/ الزعفرانة) بمنطقة الزعفرانة، وإنشاء محطة وشبكة مياه المحمودية بالبحيرة، وتصميم وإنشاء صوامع الخارجة سعة 45 ألف طن بالوادي الجديد، ومحطة تحلية مياه للمجزر الآلى بطاقة 3000 م3/يوم بشلاتين، ومشروع أنفاق بورسعيد».

وأضاف وزير الإسكان، أن الشركة حصلت على عدة مشروعات جديدة، من أهمها: تنفيذ «مونوريل 6 أكتوبر، ومحور ترعة الزمر القطاع الثاني (الجزء الأول)، وطرق مدينة ناصر بأسيوط، وكوبرى العروبة (تقاطع شارع الميرغني مع شارع صلاح سالم)، والأعمال الخرسانية لـ3 كباري أعلى محور الأمل، ومحطة شبرا قاص وأعمال الصرف الصحى لقرى (شبرا قاص)»، وإنشاء كوبري السلام، بخلاف ما تقدمه الشركة من قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل؛ إذ يعمل بها قرابة 68 ألف عامل، وفي مجال التواجد الخارجي، فإنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ في تصدير صناعة المقاولات المصرية، وبصفة خاصة في الأسواق التي تحتاج إلى إعادة إعمار أو تمثل بُعدا استراتيجيا للدولة المصرية.

وأشار الوزير، إلى أنه فى مجال النتائج المالية، فقد حققت الشركة العديد من النتائج المالية الإيجابية خلال العام المالى 2019/2020، ومن أهمها، نمو في قيمة الأعمال المُنفذة بمعدل قدره 2.83% عن العام السابق؛ إذ وصلت الأعمال المُنفذة إلى قيمة قدرها 25.526 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 667 مليون جنيه وأرباحا صافية 598 مليون جنيه، وكذا زيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة؛ إذ بلغت في 30/6/2020، مبلغ 9.385 مليار جنيه، مقابل 9.113 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نموا للمال العام بالشركة، بجانب تحقيق عائد على الاستثمار في الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها بالخارج خلال العام المالي 2019/2020، وقدره 320 مليون جنيه مقابل 206 ملايين جنيه خلال عام 2018/2019.

ونوه وزير الإسكان إلى وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2020، بلغت 78.729 مليار جنيه، منها 28.114 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية، تمثل 35.7 % من حجم التعاقدات، مع استمرارية الشركة في زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها؛ إذ زاد رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 500 مليون جنيه، ليصل جملة ما سدد من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2 مليار جنيه، بدون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الإسكان، على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة، ودعمها لتخطي جميع العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها في سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها في تنفيذ أهم المشروعات القومية، على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب

واستعرض المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة، ونتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020؛ إذ حققت الشركة خلال العام المالي 2019/2020، نتائج متميزة، من أهمها، تحقيق الخطة المستهدفة لها، والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كورونا على مختلف قطاعات العمل.

ولفت «فاروق» إلى أن الشركة حققت إيرادات نشاط بمبلغ 25.526 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 2.83%، وبنسبة 113.45% من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات صافي ربح قدره 598 مليون جنيه، بنسبة زيادة 4.7%، وبذلك تحقق الفائض المستهدف بنسبة 119.73%، كما سددت التزامات «تأمينات اجتماعية – ضرائب – سندات حكومية»، خلال العام بمبلغ 1.674 مليار جنيه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنه تم استيعاب ما طرأ من زيادات على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغيرها، دون تحميل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة في مشروعاتها، والذي يرسخ من مكانتها ودورها الريادي في قطاع المقاولات المصري؛ إذ يظهر ذلك جليا في مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية «العلمين الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - أنفاق قناة السويس - مشروعات مترو الانفاق - غيرها».

الشركة تعمل على تعزيز تواجدها الإقليمي

وشدد المهندس سيد فاروق، على أن الشركة استمرت الشركة خلال هذا العام، في العمل على تعزيز تواجدها الإقليمي، من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة، بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التي بدأت في العمل بهذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذى بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها.

ونوه المهندس سيد فاروق، إلى أنه بالرغم من هذه التحديات، فقد حققت الشركة عاما آخر من النمو والربحية؛ إذ واصلت الشركة أنشطتها بأداء قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستويين الوطنى والإقليمى، مستعرضا أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2019/2020، وذلك على النحو التالي: بلغ حجم الأعمال 25.526 مليار جنيه مقابل 24.823 مليار جنيه في العام السابق، بزياده قدرها 2.83%، وحجم الأعمال بالخارج بلغ 4.262 مليار جنيه، مقابل 3.361 مليار جنيه بالعام السابق، بارتفاع قدره 901 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 26.8 % عن العام السابق، وبلغت قيمة الأرباح الصافية 598 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح قدرها 571 مليون جنيه خلال عام 2018/2019، بجانب زيادة حقوق الملكية «حصة المال العام بالشركة» من 9.113 مليار جنيه فى 30/6/2019 : 9.385 مليار جنيه فى 30/6/2020، وزيادة رأس مال الشركة من الأرباح المُرَحَلَةِ من العام السابق، والأرباح المُحققة خلال العام المالي 2019/2020 بمبلغ 500 مليون جنيه.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على أن الشركة تعمل حاليا على استمرارية إنجازاتها، وأن تظل إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع المقاولات، وذلك في ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقا لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات، موضحاً أنه فى إطار رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، تستهدف المحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، ولذا فإن الشركة رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، من أهمها، تعظيم القدرات التنافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المادية والبشرية والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار المادي والنفسي للعاملين بالشركة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التي تتفق مع متطلبات العمل بالشركة، وربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.​