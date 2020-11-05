البعثة المصرية الألمانية تبدأ "الموسم 6" لمشروع ترميم وتوثيق معبد إسنا

بدأت البعثة المصرية الألمانية المشتركة بين مركز تسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار، وقسم المصريات بجامعة توبنجن الألمانية، أعمال الموسم السادس في مشروع ترميم وتوثيق معبد إسنا بمحافظة الأقصر

وأوضح هشام الليثي رئيس مركز تسجيل الآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري، أنَّ أعمال البعثة هذا الموسم اشتملت على أعمال ترميم وتنظيف طبقات السناج والاتساخات وإزالة الأملاح من جدران وسقف المعبد وإظهار الألوان الأصلية للنقوش، خاصة النقوش الفلكية التي تزين سقف المعبد، والتي سبق وتمكن فريق الترميم من إظهار جزء كبير منها خلال أعمال المواسم السابقة.

وأشار إلى أنَّه من المقرر أن تستمر أعمال هذا الموسم حتى الشهور الأولى من عام 2021.

وأوضح كريستيان لايتس رئيس البعثة من الجانب الألماني، أنَّ نقوش المعبد الملونه عانت على مر القرون من تجمع طبقات سميكة من السناج والأتربة والاتساخات، إضافة إلى مخلفات الطيور والوطاويط، وعشش العناكب وكذلك تكلسات الأملاح.

جدير بالذكر، أنَّ معبد إسنا يقع على بعد 100 متر من الضفة الغربية للنيل بمدينة إسنا، ويعود تاريخه إلى العصر الروماني، حيث بدأ إنشاءه في عصر الإمبراطور الروماني كلاوديوس في القرن الأول الميلادي، وانتهى تزينه بالنقوش في عصر الإمبراطور ديسيوس بين عامي 249 - 251، وكُرس المعبد للإله خنوم في هيئة الكبش، ومعه زوجتيه.

وعانى معبد إسنا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين من الزحف العمراني، فشيدت المنازل من حوله، حتى إن منزلا بُني أمام مدخله مباشرةً متحكما في حركة الخروج والدخول من وإلى المعبد، كما استُخدم في عصر محمد علي باشا مخزنًا للقطن.