البابا يدشن كنيسة العذراء والأنبا تكلا بالعبور بمشاركة 6 أساقفة (صور)

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنَّه تمّ صباح اليوم بمدينة العبور في محافظة القليوبية، تدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع، بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة 6 من مطارنة وأساقفة الكنيسة.

تفاصيل طقس تدشين الكنيسة

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، أنَّه كان البابا تواضروس الثاني، وصل في السابعة صباح اليوم، إلى الكنيسة المدشنة وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، ثم دخل إلى صحن الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، لتبدأ صلوات التدشين.

وتابع القمص موسى إبراهيم: «دشن البابا تواضروس الثاني 3 مذابح بالكنيسة المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا تكلا هيمانوت. كما دشن البابا تواضروس أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) الكائنة بحضن الآب في الهيكل وأيقونات حامل الأيقونات وكذا الأيقونات المنتشرة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية».

المشاركون في تدشين الكنيسة

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقد شارك البابا تواضروس الثاني في صلوات التدشين وصلوات القداس التي تلتها من رجال الكنيسة كل من: «الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون» إلى جانب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، وكهنة الكنيسة المدشنة، وأعداد من شعبها مع تطبيق دقيق لكل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا المستجد.