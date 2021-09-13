تيسيرات من «الريف المصري الجديد» لمنتفعي مشروع الـ1.5 مليون فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، استمرارها في تلقي جميع الطلبات المقدمة من منتفعي المشروع للاستفادة بحزمة التيسيرات التي أقرتها الشركة مؤخرًا، وذلك حتى يوم 30 سبتمبر 2021.

«الريف المصري» توجه بالاستفادة من تيسيرات السداد الجديدة

وأهابت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين، بجميع المنتفعين بأراضي الـ 1.5 مليون، ممن لم يقوموا حتى تاريخه بالاستفادة من تيسيرات السداد الجديدة، سرعة التوجه لمقر الشركة من أجل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، قبل انتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات، التي تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

مبادرة من الريف المصري الجديد بإلغاء الفوائد على فترات السماح

وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أقرت مؤخرًا حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي «الريف المصري الجديد»، مع منحهم مهلة إضافية استمرت 3 أشهر للاستفادة بهذه التيسيرات، تنتهي في 30 سبتمبر الجاري.