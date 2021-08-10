رئيس «الريف المصري»: الاستثمارات ضرورة حتمية للنهوض بالإنتاج الزراعي

قال اللواء عمر عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان يتعدى كونه مشروعاً زراعياً، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة الأنشطة الزراعية القائمة على العمران، وفتح مجالات كثيرة للشباب، وتوفير البيئة الصالحة لتحقيق ذلك.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولجيا الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان «الاستثمار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد»، أن مصر دولة مرتبطة بالزراعة، مشدداً على أهمية التعاون والشراكات المختلفة لتطوير التنمية المستدامة واستصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مما يعطي الفرصة لإقامة مجتمع عمراني وتوفير فرص العمل، مؤكداً أهمية الاستثمارات في الزراعة التي باتت تمثل ضرورة حتمية للنهوض بأعمال الزراعة التعاقدية والإنتاج الزراعي.

وأوضح "عبدالوهاب"، أن شركة الريف المصري لها رؤية قائمة على فكرة وعمل وتنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030، والتنمية المستدامة التي ترتكز على الأهداف العامة، والنهج الذي تقوم عليه كمطور، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة اختبار كبير مع البعد البيئي لأعمال التنمية المستدامة.

كما شدد رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، على أهمية وجود خريطة فى مصر توضح الأراضي الصالحة للزراعة، موضحاً أن شركة الريف المصري، تقبل شرائح متعددة مثل صغار الشباب والمزارعين، وكذلك شريحة المنتفعين خاصة شرائح واضعي اليد وصغار وكبار المستثمرين.

وأكد أهمية العلم والتدريب والإرشاد الزراعي والتوعية من خلال مركز بحوث الزراعة، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة 8 مليارات جنيه، منها الحصص العينية والحصص النقدية، مؤكداً التوسع في مناطق العلمين والفرافرة وغرب المنيا، مع أهمية التنسيق مع الجهات في وزارتي الزراعة والري، لإضافة مساحات جديدة منها أيضاً مناطق الطور وجنوب سيناء.