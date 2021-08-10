رئيس «الريف المصري»: الاستثمارات ضرورة حتمية للنهوض بالإنتاج الزراعي

رئيس «الريف المصري»: الاستثمارات ضرورة حتمية للنهوض بالإنتاج الزراعي
الشركة تتعامل مع صغار الشباب والمزارعين وواضعي اليد وكبار المستثمرين
كتب:
الوطن
04:11 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
جانب من المؤتمر
قال اللواء عمر عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان يتعدى كونه مشروعاً زراعياً، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة الأنشطة الزراعية القائمة على العمران، وفتح مجالات كثيرة للشباب، وتوفير البيئة الصالحة لتحقيق ذلك.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولجيا الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان «الاستثمار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد»، أن مصر دولة مرتبطة بالزراعة، مشدداً على أهمية التعاون والشراكات المختلفة لتطوير التنمية المستدامة واستصلاح الأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مما يعطي الفرصة لإقامة مجتمع عمراني وتوفير فرص العمل، مؤكداً أهمية الاستثمارات في الزراعة التي باتت تمثل ضرورة حتمية للنهوض بأعمال الزراعة التعاقدية والإنتاج الزراعي.
وأوضح "عبدالوهاب"، أن شركة الريف المصري لها رؤية قائمة على فكرة وعمل وتنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030، والتنمية المستدامة التي ترتكز على الأهداف العامة، والنهج الذي تقوم عليه كمطور، مشيراً إلى أن التنمية المستدامة اختبار كبير مع البعد البيئي لأعمال التنمية المستدامة.
كما شدد رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، على أهمية وجود خريطة فى مصر توضح الأراضي الصالحة للزراعة، موضحاً أن شركة الريف المصري، تقبل شرائح متعددة مثل صغار الشباب والمزارعين، وكذلك شريحة المنتفعين خاصة شرائح واضعي اليد وصغار وكبار المستثمرين.
وأكد أهمية العلم والتدريب والإرشاد الزراعي والتوعية من خلال مركز بحوث الزراعة، مشيراً إلى أن رأسمال الشركة 8 مليارات جنيه، منها الحصص العينية والحصص النقدية، مؤكداً التوسع في مناطق العلمين والفرافرة وغرب المنيا، مع أهمية التنسيق مع الجهات في وزارتي الزراعة والري، لإضافة مساحات جديدة منها أيضاً مناطق الطور وجنوب سيناء.