التنسيقية واتحاد شباب المصري الديمقراطي يبحثان أزمة الثانوية العامة

ينظم اتحاد الشباب بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة بعنوان «الانتقال من التعليم الأساسي إلى الجامعي.. أزمة الثانوية العامة» وذلك في الثامنة من مساء اليوم، الاثنين 13 سبتمبر، على صفحتي اتحاد الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أزمة الثانوية العامة

ويشارك في ندوة «أزمة الثانوية العامة»، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونيفين إسكندر، الباحثة السياسية، ومحمد القاضي، مسؤول ملف التنظيم باتحاد الشباب المركزي.

ويدير الندوة الدكتور أحمد علاء فايد، عضو اتحاد الشباب، وأعدها وليد دنقل، مسؤول العمل الجماهيري باتحاد الشباب المركزي.