مثول الطبيب عمرو خيري المتهم في واقعة «السجود للكلب» أمام النيابة

يمثل الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، أمام النيابة العامة، بعد قليل، على خلفية اتهامه وآخرين بالتنمر على ممرض وإجباره على السجود لكلب، وذلك بعد إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية، تنفيذًا لقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بضبط وإحضار الطبيب الهارب.

النيابة العامة تحقق في واقعة «السجود للكلب»

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحفص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعهي لبيان الجساب الإلكتروني الذي أُذيع منه المطقع وتحديد القائم على إدارته، وتبين من قيام طبيب واثنين آخرين بالتعدي على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم «السجود للكلب»، والتنمر عليه بالقول والفعل، وبناء عليه أمر النائب العام بسرعة فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

القبض على المتهمين في واقعة «السجود للكلب»

وتمّ إلقاء القبض على طبيب وموظف من المتهمين الثلاثة، وحبسهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنمر على ممرض واستغلال سلطتهم مقابل ضعف المجني عليه، بقصد الانتقاص منه والسخرية والترويج لأفكار متطرفة بقصد الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية ونشرهم على شبكة معلوماتية باستخدام وسائل تقنية المعلومات وتصوير مقطع ينتط خصوصية الممرض دون رضاه.

التحقق من فيديو «السجود للكلب»

وكشفت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهرفيه وهو يتعدى على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات بمساعدة اثنين آخرين، عن طريق التنمر على الممرض المجني عليه بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة.

أقوال المجني عليه: تضررت والفيديو اتصور غصب عني

وسألت النيابة العامة الممرض المجني عليه، فأقرّ بالتفصيل عما تعرض له من تعدي على نحو ما ظهر بمطقع الفيديو المتداول، مستغلين المتهمين الثلاثة سلطتهم ووظيفتهم، وأوضح المجني عليه أن الفيديو تمّ تصويره دوه إرضاءه، كما أبدى تضرره من نشره ما ترتب عليه من أذى بين أهله بيته وقريته.