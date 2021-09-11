مدير مستشفى النزهة: إلغاء عيادة طبيب فيديو السجود للكلب عقوبة الإدانة

قال الدكتور حازم سمور، مدير مستشفى النزهة، محل واقعة طبيب العظام، صاحب الفيديو المتداول بشأن إجبار ممرض على السجود للكلب، إن المستشفى في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات بشأن واقعة الطبيب، مضيفًا أن المستشفى حال الإدانة سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات، متابعًا: «أقصى إجراء لمستشفى النزهة تجاه الطبيب هو إيقاف وإلغاء العيادة الخاصة به من المستشفى بعد انتهاء التحقيقات والإدانة الكاملة»، موضحاً أنه وفقاً للقانون لن يتم اتخاذ إجراءات إلا بعد انتهاء التحقيقات كاملة.

مدير مستشفى النزهة: ممنوع دخول الحيوانات إلى المستشفى نهائيًا

وأكد مدير مستشفى النزهة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي مستجدات بشأن الواقعة وتفاصيلها عما تم الكشف عنه أمس من معلومات تجاه الطبيب و الواقعة، مؤكدًا أن إدارة المستشفى ترفض تلك السلوكيات والوقائع التي بناء عليها تم إحالة إحالة جميع المشتركين في الفيديو للتحقيق، مؤكدًا أن الواقعة حدثت بإحدى غرف الكشف بالعيادة الخاصة بالطبيب وليس داخل أروقة المستشفى أو الطرقات، نافيًا ما تردد عن دخول كلب إلى المستشفى وقت حدوث الواقعة، مؤكدًا أنها حدثت في منذ فترة وليست جديدة.

عميد «حقوق عين شمس»: تأجيل التحقيق ليوم الاثنين لظروف مرضية للطبيب

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، تفاصيل تأجيل التحقيق مع طبيب العظام صاحب فيديو السجود والذي ينتسب لكلية الطب جامعة عين شمس، قائلًا: «وصلتني رسالة من زوجته أبلغتني بعدم قدرته على الحضور لأسباب وظروف صحية»، مؤكداً أنه جرى تأجيل الموعد حتى يوم الاثنين المقبل الموافق الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضح عميد الكلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يمكن الكشف عن أي عقوبات تخص الطبيب قبل بدء التحقيق معه من قبل الجامعة بناء على التقرير الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجامعة في هذا الشأن، منوهًا بأنه تم إبلاغ عميد كلية الطب بتأجيل الموعد بعد اعتذار الطبيب لمرضه.