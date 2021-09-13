القبض على الطبيب المتهم في واقعة «السجود للكلب»

ألقت قوة أمنية، القبض على الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، على خلفية اتهامه وآخرين بالتنمر على ممرض وإجباره على السجود لكلب.

التحقق من الواقعة

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تمكّنت من التحقق من فيديو تمّ تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر فيه ومعه اثنين آخرين "طبيب وموظف"، يتعدوا على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وطلبه السجود لكلبه، وبعرض الأمر على النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة «السجود للكلب»

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس، بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ، لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم «السجود للكلب»، وهناك العديد من التهم التي يواجهها المتهمون في تلك الواقعة منها التنمر على ممرض بأحد المستشفيات بالقول واستعراض القوة وسيطرتهم عليه، بالإضافة إلى استغلالهم لضعفه بقصد وضعه في موضع السخرية والتقليل من شأنه في محيطه الاجتماعي.

انتهاك خصوصية الممرض

ومن التهم الأخرى أيضًأ التي تم توجيهها للمتهين استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن وازدراء أحد الأديان السماوية، بجانب تعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، فضلًا عن استخدام موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.