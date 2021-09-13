إسرائيل تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية وعمليات بحث عن الأسيرين الفارين

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها مستهدفة موقع عسقلان شمال غرب بيت لاهيا التابع لعدد من الفصائل الفلسطينية، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين غارات جوية في شمال وجنوب قطاع غزة على مواقع للمقاومة الفلسطينية.

وأفادت وكالة «ار تي» أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقع اليرموك في منطقة معن بخان يونس.

غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية

وكانت الطائرات شنت غاراتها أيضاً على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما قصفت الطائرات بـ4 صواريخ موقع الثكنة التابع لكتائب القسام شرق مدينة رفح.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم أمس، أنّ منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من إحدى المواقع التابعة للمقاومة في قطاع غزة.

قصف إسرائيلي عقب القبض على 4 أسرى فارين من سجن جلبوع

وجاءت الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب القبض على 4 أسرى فارين، هم محمود عارضة ومحمد عارضة ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي.

وكان الأسرى الأربعة رفقة أسيرين آخرين هما أيهم كممجي ومناضل نفيعات لم تتمكن الشرطة الإسرائيلية من ضبطهم حتى الآن، قد فروا صباح يوم الاثنين الماضي من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، وعقب اكتشاف أمر هرب الأسرى في العملية التي باتت تعرف إعلامياً بـ«نفق الحرية»، وذلك نسبة إلى عملية الهرب التي تمت من خلال نفق الأسرى الستة حتى خارج أسوار السجن، وعلى مدار نحو أسبوع كثفت قوات الإحتلال عمليات بحث موسعة وتقفي الأثر لتتبع خط سير الأسرى الفلسطينيين، لتتمكن عقب مرور 5 أيام من تحديد أماكن 4 أسرى وألقت القبض عليهم.

ويواجه الأسرى الأربعة داخل محكمة الاحتلال تهما أعدتها الشرطة الإسرائيلية تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، فيما تواصل قوات الإحتلال عمليات البحث لضبط الأسيرين الآخرين.