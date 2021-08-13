تجهيز مركزين جديدين لتلقي لقاح كورونا للمسافرين في كفر الشيخ

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه تسهيلا على المواطنين الراغبين في السفر للخارج، تمت الموافقة على تجهيز مركزين جديدين في بيلا والحامول، لتلقي لقاح كورونا الخاص بالمسافرين، ويتم استخراج شهادات التطعيم المؤمنة المعتمدة بمقابل مادي يبلغ 250 جنيه للمصريين و25 دولار لغير المصريين، وذلك للمواطنين الراغبين في السفر، ومن شروط استخراج الشهادة وجود جواز سفرٍ سارٍ.

تجهيز 8 مراكز لتلقي لقاح كورونا

وبهذين المركزين الجديدين، يبلغ عدد المراكز حتى الآن 8 مراكز، خاصة بلقاح كورونا للعاملين بالخارج، وجارِ الآن تجهيزيهم وإمدادهم باللقاح اللازم، وسيتم الإعلان قريبا عن بدء العمل بهم، وتكون مواعيد العمل بمراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ، سواء الخاصة بالمسافرين أو المواطنين، حيث تستقبل المراكز المواطنين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء كل يوم، مشددة على ضرورة ارتداء المواطن الكمامات الطبية قبل الدخول للمراكز.

مراكز لقاح كورونا للمسافرين في كفر الشيخ

واعتمدت وزارة الصحة والسكان، 6 مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ للمسافرين أو راغبي السفر، بدأت عملها منذ أمس الخميس وسط إجراءات احترازية وامنية مشددة، وهي «مكتب سيدي طلحة بقسم أول كفر الشيخ، مكتب صحة قسم دسوق، مركز مطوبس، مركز فوه، مستشفى قلين المركزي- وهو أيضا مخصص للمواطنين العادين-، ومركز سيدى سالم»، بالإضافة إلى 10 مراكز كاملة تستقبل المواطنين العاديين بشكل يومي منذ أشهر، ممن قاموا بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان والمخصص للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.