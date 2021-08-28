أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في كفر الشيخ

رفعت وزارة الصحة والسكان، خلال الأيام الماضية، عدد مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا للمسافرين ليصبح 145 مكتبا منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، موضوحة أن هذه المراكز تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code، وتُمنح للراغبين في السفر إلى الخارج.

وأعلنت الوزارة عن أماكن استخراج الشهادات الخاصة بكل محافظة على حدة، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة كفر الشيخ، وفقا لما حددته الصحة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي فطاع الصحة واللقاحات على مدار الساعة.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

وأوضحت «الصحة» أنه يمكن للراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)، الحصول عليها مقابل سداد قيمة المصاريف الإدارية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، كما يلي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بكفر الشيخ

- مكتب صحة كفر الشيخ أول، المركز الطبي العام بجوار الرقابة الإدارية، قسم أول كفر الشيخ.

- مكتب صحة دسوق أول، أرض محرم خلف عمرو أفندي، قسم دسوق.

- مكتب صحة مطوبس، شارع بورسعيد، مركز مطوبس.

- مكتب صحة فوه، بجوار حديقة العائلات، مركز فوه.

- مركز صحة قلين، بالمركز الطبي بقلين.

- مكتب صحة سيدي سالم، مدينة سيدي سالم، بالمركز الطبي بسيدي سالم.

ونوهت «الصحة» إلى أنها تقدم جميع خدماتها بشأن التلقيح مجانًا، مؤكدة على أن جميع المواطنين بإمكانهم تلقي كافة أنواع لقاحات فيروس كورونا بالمجان، سواء كانوا مصريين أو الأجانب المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين الإبلاغ الفوري على الرقم 15335 في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

الصحة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني لإصدار الشهادات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان متمثلة في المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بصدد إصدار تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول ليستطيع الاتصال بخوادم وزارة الصحة، ويحصل على الـ«QR code»، تسهيلًا على المواطنين في الحصول على شهادات التطعيم الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا، موضحًا أنهم ينتظرون موافقة شركة «جوجل» على هذا التطبيق.