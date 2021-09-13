محافظ الشرقية: افتتاح 13 مشروعا خدميا في فاقوس بتكلفة 373 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا خدميا بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 373 مليونا و695 ألف جنيه، ضمن 109 مشروعات تنموية وخدمية بنطاق المحافظة بتكلفة ملياري جنيه من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

تطوير مركز شباب بتكلفة 750 ألف جنيه

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان صحفي، اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركزي شباب «الكيلانية - ميت العز»، بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، وكذلك تركيب موزع كهرباء أحمد حلمي ذي الجهد المتوسط بتكلفة 35 مليون جنيه، لافتا إلى أن قطاع الصرف الصحي شهد الانتهاء من تنفيذ مشروع أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقريتي «قنتير والغزالي»، بتكلفة 67 مليون جنيه ومحطة معالجة «قنتير» التي تعمل بطاقة 10 آلاف م3/اليوم بتكلفة 210 ملايين جنيه.

مشروعات بقطاع الطرق والكباري

وأشار المحافظ إلى أنه في قطاع الطرق والكباري تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 44 مليونا و300 ألف جنيه، شملت أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه وطريق «فاقوس - أم عجرم»، بتكلفة 19 مليونا و900 ألف جنيه، وكذلك رصف طريق «فاقوس - النوافعة»، بتكلفة 19 مليونا و900 ألف جنيه، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وأضاف محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية، شهد الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة «الديدامون للتربية الفكرية»، بعدد 3 فصول وبتكلفة 4 ملايين و200 ألف جنيه، ومدرسة «سعيد حسن»، بعدد 11 فصلاً وبتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه ومدرسة الطيار «أحمد أبو هاشم»، بعدد 16 فصلاً وبتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه، لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأضاف أن قطاع الطب البيطري شهد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدتين البيطريتين بقريتي الغزالي وسوادة بتكلفة مليون و445 ألف جنيه، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.