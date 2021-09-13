التضامن: السيدات الأكثر استفادة من دعم «تكافل وكرامة» بنسبة 88%

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مدير برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد مستفيدي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يبلغ 15 مليون شخص بما يضم نحو 3.9 مليون أسرة.

وأضاف مدير برنامج فرصة، خلال اللقاء التشاركي بين برنامج فرصة والقطاع الخاص، إن 88% من المستفيدين من الدعم النقدي من السيدات، و70% منهن في صعيد مصر، مشيرا إلى أن 13 مليونًا تم رفضهم من برنامج الدعم النقدي؛ لأنهم في سن العمل وغير راغبين في العمل.

البرنامج يعمل في 8 محافظات

وأكد «الشبراوي» أن برنامج فرصة يعمل في 8 محافظات كمرحلة أولى، وهى «بنى سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، والأقصر، كفر الشيخ، قنا».

وأوضح أن «فرصة» أحد أهم برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجـتمـاعي هـدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، في الاندماج فـي سـوق العمل والاستقلال الاقتصادي مـن خـلال منظومـة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على فرصة عمل ملائمة.

أهداف وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج «فرصة»

وأشار إلى أن هناك عدة أهداف لـ«وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج «فرصة» تتمثل فيما يلي:

- توفير فرص عمل، خاصة في محافظات الصعيد والوجه القبلي.

- تدبير فرص عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

- توفير خدمة المتابعة والإشراف على المستفيدين في المجتمعات المحلية واحـتضان جلسات تعـديل السلوك وثقافة العمل وورش التدريب والتشغيل.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة برامج التمكين الاقتصادي.

- تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين من البرامج والربط بقاعدة بيانات موحدة لزيادة الفاعلية وتنسيق جهود الشركاء.

الفئات المستهدفة من وحدة التدريب والتوظيف

- المرأة والشباب المستفيدون من تكافل وكرامة.

- ذوو الإعاقة من الباحثين عن فرص العمل من الأسر الفقيرة.

- الأفراد والحالات المرفوضة التي تم حذفها من «تكافل وكرامة».