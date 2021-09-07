تيسييرات لدعم المرأة والشباب.. تفاصيل تنفيذ برنامج «فرصة» بالأقصر

وصل محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، الدكتور عاطف الشبراوي، واستقبله محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، بحضور محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، في إطار دور الوزارة لبحث أوجه التعاون ودعم تنفيذ برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل، في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي، تحت شعار «ابدأ واحنا معاك».

محافظ الأقصر يُشيد ببرنامج «فرصة»

وأوضح الدكتور عاطف الشبراوي أن برنامج «فرصة» يشمل أيضاً المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وأصحاب الإرادة من ذوي الهمم، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يقدم خدمات التدريب والتوظيف، مع توفير المساعدة في الحصول على القروض متناهية الصغر للشباب، وكذلك توفير أدوات الإنتاج وأصول المشروع، مع توفير التدريب على بدء مشروع متناهي الصغر للشباب، بحيث يُسهم في نشر ثقافة العمل وتحفيز المجتمعات المحلية على عملية الإنتاج.

فيما أشاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ببرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، حيث يسهم البرنامج في توفير فرص عمل متعددة للشباب، بهدف مساعدة المواطنين على الارتقاء بمستواهم المعيشي، فضلاً عن دخولهم إلى سوق العمل ليصبحوا منتجين، مما يُسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، منوهاً على تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل عمل البرنامج داخل مراكز محافظة الأقصر بالكامل.

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات لقاء تعريفي لبرنامج «فرصة»

من جانب آخر، شهد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، فعاليات اللقاء التعريفي لبرنامج «فرصة» بمحافظة الأقصر، الذي أُقيم داخل قاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك، تحت شعار «من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية»، حيث تقام هذه الفعاليات تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، ومحافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم.

وشهد الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات اللقاء التعريفي، بالإضافة إلى محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وعدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي، فضلاً عن ممثلين عن القطاع الخاص، وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، وتم خلال الفعاليات، تقديم شرح تفصيلي عن البرنامج.