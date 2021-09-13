انتهاء التدريب الصيفي لـ125 طالبا جامعيا بمركز تدريب «مياه مطروح»

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، الانتهاء من تدريب 125 طالبًا جامعيًا، من خلال إدارة التدريب بالشركة «مركز عقول مبدعة للتدريب والاستشارات»، والمعتمد من المجلس الوطني للتدريب والتعليم والحاصل علي شهادة ISO 9001 وكذلك الاعتماد الدولي IAO، في إطار المشاركة والمسئولية المجتمعية واستكمالا لدور الشركة الرائد في نشر خبرتها العملية في كافة المجالات والمساهمة في العملية التعليمية.

تدريب الطلاب على تخصصات المياه في مطروح

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في بيان له، اليوم الإثنين، إن تدريب الطلاب جاء في إطار متطلبات التدريب الصيفي لهم واللازم لاستكمال دراستهم الجامعية، وأضاف أن فترة التدريب الممتدة من 7 أيام وحتى 15 يوما، شملت تدريب عملي وجزء نظري بمواقع العمل حسب تخصص الطلاب والطالبات من كليات العلوم والهندسة وكلية الزراعة وكلية الآداب وكلية علوم الأرض والمعهد التكنولوجي العالي في جميع التخصصات.

تنسيق بين الكليات وشركة مياه مطروح في التدريب

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى أن هناك تنسيقا بين الشركة والكليات بمختلف الجامعات لنجاح التدريب، حيث يقوم الطالب بإحضار خطاب موجه من الكلية التابع لها لإتمام فترة التدريب الصيفي له داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وفي التخصص الدراسي ويتلقى التدريب بمعرفة مدربين معتمدين من داخل الشركة، وفي نهاية التدريب يحصل علي شهادة معتمدة من الشركة بفترة التدريب الصيفي، وذلك بهدف تجهيز وإعداد كوادر شبابية في قطاع المياه والصرف الصحي والمعامل من مهندسين وإخصائيين لتجهيزهم لسوق العمل.