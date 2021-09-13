"المركزي لبحوث الثروة السمكية" ينظم تدريبا حول صناعة وتداول الأسماك

أعلن المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بقرية العباسة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تنظيم برنامج تدريبي بعنوان «تداول الأسماك ومعاملات ما بعد الحصاد» في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر 2021 بمقر المعمل، ويأتي ذلك لأهمية معاملات الأسماك بعد الحصاد وما لها من تأثير كبير على جودة المنتج النهائي حتى يصل للمستهلك في أفضل صورة وأهمية التصنيع السمكي واهتمام الدولة به لتوفير قيمة مضافة جديدة لمنتجات الأسماك والوصول لمنتج نهائي عالي الجودة.

تدريب 25 من العاملين بقطاع الأسماك والخريجين

وقالت الدكتورة أميرة الحنفي، مدير المعمل، إن البرنامج يتضمن مجموعة من الموضوعات وهى الأسس الصحيحة لتداول الأسماك ومعاملات ما بعد الحصاد والممارسات الجيدة لحفظ وتصنيع الأسماك ومنتجات القيمة المضافة للأسماك، وتأثير التغذية وجودة المياه على جودة المنتج النهائي من الأسماك وكيفية الاستفادة من مخلفات الأسماك وعلامات الفساد، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية يقوم بها مجموعة من الباحثين المتخصصين بالمعمل، موضحة أن البرنامج يستهدف تدريب عدد 25 من العاملين في قطاع الأسماك والخريجين.