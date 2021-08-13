رئيس هيئة الثروة السمكية يتفقد «المواقع الإنتاجية» بكفر الشيخ

أجرى صلاح مصيلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، جولة تفقدية للمواقع الإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ، حيث استقبله المهندس أسامة هنداوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا، للوقوف على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير والتنمية بالمنطقة، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الإنتاجية.

وبدأت الزيارة باجتماع رئيس الهيئة بالعاملين بالمنطقة حيث استمع إلي معوقات العمل التي تواجههم ووعدهم بتذليل العقبات، ووجه بضرورة العمل الجاد كما ناقش عدة موضوعات منها ما يتعلق بعمليات تأجير وإعادة تاجير المزارع السمكية والتى تقع تحت ولاية الهيئة، مشددا على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة.

وتفقد مصيلحى، المزارع السمكية ولاية الهيئة والمزارع المتداخلة مع المحافظة، موجها بضرورة الإزالة للمنتفعين بالأراضي دون اتباع الطرق القانونية.

وتفقد أيضا أعمال الصيد التي تتم بمحطة تحضين الخاشعة وتابع أعمال التطوير التي تمت بها، مطالبا بوضع خطة تنفيذية لزيادة إنتاجية الفدان الواحد كما حث جميع العاملين علي بذل مزيد من الجهد لاستغلال كامل مساحة المزرعة الاستغلال الأمثل.

وتوجه مصيلحى بعدها لتفقد المرحلة الثالثة لتطوير وتطهير بحيرة البرلس، حيث تابع إزالة جميع التعديات على البحيرة، كما التقى برئيس شرطة المسطحات وتم الاتفاق على وضع خطة عمل ورؤية موحدة للحفاظ علي بحيرة البرلس من التعديات خاصة فى فترات الليل.

وفى اطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات العلمية والبحثية وخلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ التقى مصيلحى، برئيس جامعة كفر الشيخ وعميد كلية الثروة السمكية والمصايد، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق علي تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين بهدف تدعيم قطاع الأسماك بالأسلوب العلمي وخاصة بمحافظة كفر الشيخ والتي تعتبر أولي المحافظات المصرية في الإنتاج السمكي.