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الثروة السمكية: إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك سنويا

كتب:

الوطن
04:59 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية

الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن هناك تحديات كبيرة أمام الثروة السمكية، ورغم ذلك حققنا إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك سنويا من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة.

وقال «مصيلحي»، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الزراعي الأول، إن مصر تحتل المركز رقم 6 على مستوى العالم في الإنتاج السمكي، والدولة تملك رؤية شاملة لتطوير الثروة السمكية كي يكون لدينا فائض من الإنتاج للوصول إلى مرحلة تصدير الأسماك للخارج.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن ثبات أسعار الأسماك في الأسواق المصرية هو أفضل دليل على زيادة الإنتاج وتمكن الدولة من توفير الأسماك رغم كل التحديات التي تواجه الثروة السمكية.

وعن التحديات التي تواجه الثروة السمكية، قال «مصيلحي» إن هناك تحدٍ كبير، وهو الاستغلال الأمثل للبحيرات والبحار الذي لم يتحقق حتى الآن رغم أننا نملك الخبرات الكبيرة في الاستزراع السمكي، مضيفا أن مشروعات تطوير البحيرات مازالت مستمرة، حيث تمكنت الدولة من إزالة 1600 حالة تعدي على البحيرات ومتوقع مردود أفضل خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الإنتاج للقطاع الخاص يساهم بشكل كبير في المنظومة من الإنتاج السمكي ولدينا رؤية كبيرة لإنجاح منظومة للااستزراع السمكي وتعميم تلك التجارب الناجحة منها.

وأشار إلى أن مسألة الأعلاف تمثل تحديا كبيرا أمام إنتاج الأسماك، ونواصل البحوث على صحة الأسماك ورعايتها في المزارع، للوصول إلى أفضل الأنواع والأصناف للوصول إلى تصدير للخارج.، مضيفا أن صندوق تحيا مصر دعم الصيادين بأكثر من 50 مليون جنيه لتطوير حياتهم ومعيشتهم، وذلك لأن الثروة السمكية تعوض نقص البروتين الحيواني في مصر.

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