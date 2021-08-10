الثروة السمكية: إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك سنويا

الثروة السمكية: إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك سنويا
كتب:
الوطن
04:59 م | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن هناك تحديات كبيرة أمام الثروة السمكية، ورغم ذلك حققنا إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك سنويا من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة.
وقال «مصيلحي»، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الزراعي الأول، إن مصر تحتل المركز رقم 6 على مستوى العالم في الإنتاج السمكي، والدولة تملك رؤية شاملة لتطوير الثروة السمكية كي يكون لدينا فائض من الإنتاج للوصول إلى مرحلة تصدير الأسماك للخارج.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن ثبات أسعار الأسماك في الأسواق المصرية هو أفضل دليل على زيادة الإنتاج وتمكن الدولة من توفير الأسماك رغم كل التحديات التي تواجه الثروة السمكية.
وعن التحديات التي تواجه الثروة السمكية، قال «مصيلحي» إن هناك تحدٍ كبير، وهو الاستغلال الأمثل للبحيرات والبحار الذي لم يتحقق حتى الآن رغم أننا نملك الخبرات الكبيرة في الاستزراع السمكي، مضيفا أن مشروعات تطوير البحيرات مازالت مستمرة، حيث تمكنت الدولة من إزالة 1600 حالة تعدي على البحيرات ومتوقع مردود أفضل خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن الإنتاج للقطاع الخاص يساهم بشكل كبير في المنظومة من الإنتاج السمكي ولدينا رؤية كبيرة لإنجاح منظومة للااستزراع السمكي وتعميم تلك التجارب الناجحة منها.
وأشار إلى أن مسألة الأعلاف تمثل تحديا كبيرا أمام إنتاج الأسماك، ونواصل البحوث على صحة الأسماك ورعايتها في المزارع، للوصول إلى أفضل الأنواع والأصناف للوصول إلى تصدير للخارج.، مضيفا أن صندوق تحيا مصر دعم الصيادين بأكثر من 50 مليون جنيه لتطوير حياتهم ومعيشتهم، وذلك لأن الثروة السمكية تعوض نقص البروتين الحيواني في مصر.