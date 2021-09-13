هل المدارس "اتأجلت" في 2021 2022؟ .. وزير التعليم يكشف

مع بدء العدد التنازلي لإنطلاق العام الدراسي الجديد 2021، والذي يبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل، تؤكد عمليات البحث علي موقع «جوجل» انشغال أولياء الأمور بنفس السؤال يومياً هل المدارس "اتأجلت" في 2021 2022؟، وسط رغبة بعضهم بانتظام الدراسة بالمدارس هذا العام، وخوف البعض الأخر بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، فضلاً عن تزامن بدء الدراسة مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

هل المدارس "اتأجلت" في 2021 2022؟ ..شوقي: في ميعادها

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة في موعدها يوم 9 أكتوبر وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً للعام الدراسي الجديد 2021، ولا صحة لما يتم تداوله عن تأجيل الدراسة، قائلاً: أن هذا العام سوف يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب مع تفعيل الحضور والغياب لكل الطلاب والمعلمين والإداريين وتكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

شوقي لـ"أولياء الأمور" اتخاذ كافة الإجراءات حفاظاً علي صحة الطلاب

وطمأن وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بشأن الإجراءات التي سوف تتخذها الدولة للحفاظ على حياة طلاب المدارس، مشيرا أنه لا تهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

95% من العاملين بالتعليم يسجلون للحصول علي لقاح كورونا

وأكد وزير التعليم، أن عملية تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بلقاحات فيروس كورونا تشمل كل القائمين على العملية التعليمية بالمدارس، مشيراً إلي أن عدد من سجل لتلقي اللقاحات من المعلمين والاداريين 95%؜ من العدد المستهدف وهو مليون و605 ألف و861 معلما وإداريا، كما بلغ عدد من تلقى الجرعتين 246 ألف و884 بينما بلغ عدد من تلقى الجرعة الأولى 466 ألفا و178.