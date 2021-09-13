أحمد الشامي عن «حتة موظف بياخد 8000 جنيه»: لم أعرف أن الرقم كبير جدًا

تصدّر المشهد الشهير للفنان أحمد الشامي «حتة موظف بياخد 8000 جنيه»، وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأحدث جدلاً كبيرًا بين رواد شبكة التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تفاعل معه كثير من الجمهور.

وأوضح الفنان أحمد الشامي كواليس مشهده الشهير «حتة موظف بياخد 8000 جنيه»، من حكاية «بيت عز»، التي تُعد أولى حكايات الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا»، قائلاً لـ«الوطن»: «ردود الأفعال على هذا المشهد فاقت توقعاتي، فتفاعل معه العديد من الجمهور، وأحدث جدلاً كبيرًا على السوشيال ميديا».

وتابع: «أنا قلت بياخد 8000 جنيه، لأن كان في خيالي إن المهندس بياخد مرتب جيد، ولم أتوقع أن هذا الرقم كبير جدًا»، كما أعرب عن سعادته بتفاعل الجمهور الكبير مع هذا المشهد.

وفي حديثه عن كواليس المسلسل أشار أحمد الشامي لـ«الوطن»، إلى وجود حالة من التعاون تسيطر على صناع العمل، قائلاً: «صنّاع العمل جميعهم متعاونون، وسعيد جدًا بالعمل مع المخرج أحمد يسري».

وعن اشتراكه في العمل مع الفنانة سهر الصايغ قال: «سهر صديقتي، اشتركت معها في أكثر من عمل قبل ذلك، وسعيد جدًا لأني أقدم معها عملاً جديدًا»، مضيفًا: «العمل جيد، واستطاع خلال فترة عرضه الحالية أن يلقي نجاحًا، وهذه بداية مبشرة».

وتحدّث الفنان أحمد الشامي أيضًا عن كواليس مشهد صفعه على وجهه، قائلًا: «المشهد كان حقيقيًا، وأخذنا فترة لإقناع الفنان رشدي الشامي لكي يضربني بالقلم في هذا المشهد».

يُذكر أن حكاية «بيت عز»، يشارك في تقديمها العديد من الفنانين مثل سهر الصايغ، وأحمد الشامي، ورشدي الشامي، وصفاء الطوخي، وسلوى محمد علي، وسامي مغاوري، وهي من إخراج أحمد يسري، وتُعرض على قناة «dmc»، في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما تُعرض على قناة «dmc» دراما، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.