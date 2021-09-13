«تنمية المشروعات»: 350 مشروعا و771 وظيفة لأهالي الأقصر

أكد منتصر عبد الرحيم مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، أنه يجري حاليًا التنسيق لعقد دورتين تدريبيتين بمركز أرمنت؛ الأولى لرفع مهارات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لإقامة مشروعات صغيرة وإدارتها بنجاح، والثانية لتعليم السيدات حرفة التفصيل والخياطة، على أن تُعقد الدورتان بأرمنت خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح عبدالرحيم أن ذلك يأتي ضمن مواصلة جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير مهارات المواطنين وتدريب الشباب في مجال ريادة الأعمال والحرف اليدوية المختلفة بهدف مساعدتهم على التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتمويلها.

التقدم للدورتين من خلال مقر الجهاز بشارع المديرية

وطالب مدير الفرع أبناء المحافظة الراغبين في الالتحاق بإحدى هاتين الدورتين أو كلاهما التوجه لمقر فرع الجهاز في شارع مديرية الأمن أمام فندق إيزيس بالأقصر، للتسجيل والمشاركة في الدورات.

الجهاز وفر 350 مشروعا و771 فرصة عمل

أكد عمرو الهواري مدير المنطقة السادسة بجهاز تنمية المشروعات أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مركزى أرمنت وإسنا بواقع 34 قرية بمحافظة الأقصر كاشفًا أن الجهاز ضخ إجمالي تمويلات بلغت حوالى 10.4 ملايين جنيه منذ بدء العام الحالي وحتى شهر يوليو في المراكز المستهدفة بالمحافظة، موّلت حوالى 350 مشروعا، وأتاحت ما يقرب من 771 فرصة عمل.

تدريب 200 شاب وفتاة على مهارات ريادة الأعمال

أشار الهواري، أنه فى مجال الخدمات غير المالية، فقد تم عقد عشرات من ندوات التوعية والترويج لخدمات الجهاز والمزايا والتيسيرات والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى قيام فرع الأقصر بالتنسيق مع الجهات الشريكة لتدريب وتأهيل ما يقرب من 200 «شاب وفتاة» على مهارات ريادة الأعمال؛ بدءًا من تحديد فكرة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ومبادئ المحاسبة وذلك بالمراكز المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة».