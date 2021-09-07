أسعار نيسان صني 2022 في مصر.. تحظى باهتمام المستهلكين

تعتبر سوق السيارات المصرية، من أكبر الأسواق العالمية التي تحظى باهتمام شركات السيارات العالمية، حيث يعتبر من الأسواق الجاذبة للشركات في العالم، ويضم كافة الشركات العالمية، سواء الشركات الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية.

إلأ أن شركات السيارات اليابانية، تحظى باهتمام كبير لدى المستهلك المصري، نظرا لما يقدمه من مميزات قوية أبرزها انخفاض في أسعار قطع الغيار والصيانات بالإضافة إلى الاعتمادية، والأسعار المنخفضة.

السيارات اليابانية تأتي في مقدمة اهتمامات المستهلك المصري

ومن أبرز تلك السيارات اليابانية التي شهدت مبيعات قوية على مستوى الفئة المتوسطة في السوق المصرية، سيارات نيسان صني، التي تنتمي لفئة السيارات السيادن متوسطة الحجم، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار نيسان صني الجديدة 2022.

أسعار السيارة نيسان صني 2022 في مصر

وتأتي السيارة في السوق بأربع فئات، وتبدأ الفئة الأولى «مانيوال» بسعر 188.000 جنيه، والفئة الثانية «أوتوماتيك» بسعر 210.000 جنيه والفئة الثالثة «أوتوماتيك» بسعر 223.500 جنيه، والفئة الرابعة «أوتوماتيك» بسعر 234.500 جنيه.

مواصفات السيارة نيسان صني 2022

وحول أهم مميزات ومواصفات السيارة نيسان صني فهي كالتالي:

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال من السيارة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر/ ساعة، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال من السيارة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 12.5 ثانية؛ وتستهلك متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4425 ملم الطول، 1695 ملم العرض، 1500 ملم الارتفاع، و2600 ملم طول قاعدة العجلات».