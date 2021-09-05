بعد تصدر السيارات اليابانية قائمة الأكثر مبيعا.. أسعار ومواصفات نيسان 2022

تصدرت العلامات التجارية اليابانية، قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعا في سوق السيارات المحلية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات السيارات أميك، حيث سجلت زيادة إجمالية في مبيعاتها بنسبة 82.2%، لتصل إلى 33 ألفًا و621 سيارة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت عن أسعار ومواصفات سيارات نيسان صني موديل 2022.

أسعار نيسان صني

سجلت السيارة نيسان صني الفئة الأول M/T، قيمة بلغت 189.9 ألف جنيه.

بلغ سعر السيارة نيسان صني الفئة الثانية A/T بسعر 211 ألفًا.

سجلت السيارة نيسان صني الفئة الثالثة A/T EX سعر 224.5 ألفًا.

بينما بلغ سعر نيسان صني الفئة الرابعة A/T SUPER SALOON بـ 235.5 ألف جنيه.

مواصفات سيارة نيسان صني

ومن المعروف أن السيارة نيسان صني تنتمي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

وأكدت الشركة في بيانها، أن السيارة نيسان تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ويبلغ طول السيارة نيسان صني 4425 مم، وعرضها 1695 مم، كما يبلغ ارتفاع السيارة نيسان صني 1500 مم، وسعة الشنطة الخلفية 490 لترا.

ومن ضمن مواصفات السيارات نيسان صني موديل 2022 في «A/T Base»، وجود وسائل الأمن والسلامة الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل ebd، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.

ومن بين الكماليات والتجهيزات للسيارة نيسان صني، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء يدوي.

يذكر أن سوق السيارات شهد تذبذبا في الأسعار والمبيعات بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم، مما أدى إلى إغلاق الأسواق التجارية العالمية.