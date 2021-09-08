تعرف على مواصفات وأسعار «نيسان جوك» 2021

منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه شركة «نيسان ‘يجيبت» عن أيقونتها الجديدة نيسان جوك فى مصر، وحصلت على اهتمام واسع من كل المستهلكين في السوق المصري، ولكنها خيبت آمال الكثير بسبب السعر المبالغ فيه في وقت الإعلان عنها في آواخر أغسطس من العام الماضي 2020.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أهم و أبرز مواصفات «نيسان جوك 2021» فى السوق المصري وأسعارها.

مواصفات نيسان جوك 2021

تنتمى نيسان جوك لفئة الكروس أوفر الكوبيه وذلك بفضل تصميمها المميز فى هذه الفئة التى تنافس فيها فى السوق المصرى، وتتميز أيضا بمحرك صغير سعة 1.0 لتر تربو 3 سلندر.

يولد هذا المحرك قوة 115 حصان وعزم أقصى 180 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات، وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 10.4 ثانية، ومتوسط استهلاك الوقود 4.8 لتر لكل 100كم.

أما عن مواصفات الأمان فى نيسان جوك، فتتوفر جميع فئاتها فى السوق المصرى بـ6 وسائد هوائية "ايرباج"، و ABS - EBD ونظام الثبات الالكترونى VDC، و TPMS نظام مراقبة ضغط الهواء فى الاطارات.

كما تحتوى على حساسات أمامية و خلفية، وحساسات ضوء ومطر و كاميرا خلفية، بالاضافة الى نظام الكبح المؤقت Auto Hold.

من أبرز ما يميز نيسان جوك 2021 أنها تحتوى على نظام صوتى متطور بشاشة 8 بوصة، متصلة بـ8 سماعات BOSE منهم 2 فى مساند الكراسى الأمامية.

كما أنها تحتوى على شاشة عدادات فى الفئة الأولى بقياس 4.2 بوصة، وفى الفئة الأولى و الثانية شاشة بقياس 7 بوصة.

أسعار نيسان جوك 2021